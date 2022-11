Mundial-2022: Brasil tem Sérvia pela frente no primeiro jogo

Futebol

A Selecção Brasileira de futebol entra em campo esta quinta-feira, 24 de Novembro, frente à Sérvia no primeiro jogo a contar para o Grupo G do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar.

O Brasil faz a sua estreia no Mundial 2022 em território qatari. No Estádio Lusail Iconic, em Lusail, os brasileiros vão defrontar a Sérvia, uma selecção europeia que terminou à frente de Portugal na fase de grupos de apuramento para o Campeonato do Mundo na Zona Europeia.

Antes do encontro, em conferência de imprensa, Raphinha, avançado brasileiro do FC Barcelona que já passou por Portugal onde actuou no Vitória de Guimarães e no Sporting CP, admitiu que o objectivo da Selecção Canarinha é vencer o Mundial, mas antes é necessário ultrapassar os diferentes adversários, ele que se vai estrear num Campeonato do Mundo com a camisola do Brasil: “Eu sinto-me privilegiado por estar aqui vivendo este momento na minha carreira. É um Campeonato do Mundo, é um momento especial para qualquer jogador. Eu sonhei muito com este momento e hoje eu posso dizer que estou aqui trabalhando, dando o meu máximo para poder ajudar a Selecção a conseguir todos os nossos objectivos. Aqui sabemos o que podemos fazer, sabemos o nosso potencial. Para chegar à final temos que disputar jogo a jogo, temos que estar com a cabeça na Sérvia neste momento, e tentar fazer o melhor jogo possível para ganhar confiança. Desde 2006, todos querem que o Brasil conquiste o hexacampeonato. O sentimento é o mesmo para nós jogadores e vocês da imprensa”, concluiu o avançado de 25 anos.

Raphinha, avançado brasileiro 24-11-2022

De notar que em jogos oficiais, o Brasil defrontou uma vez a Sérvia e venceu por 0-2 na fase de grupos do Mundial-2018 que decorreu na Rússia. Na altura os golos foram apontados por Paulinho e Thiago Silva.

A Selecção Brasileira tinha alcançado o apuramento para os oitavos, enquanto a Sérvia ficou pelo caminho, terminando no terceiro posto atrás da Suíça, que também integra o Grupo H em 2022 no Qatar.

O Brasil defronta a Sérvia no primeiro jogo a contar para o Grupo G do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar, enquanto a Suíça venceu por 1-0 os Camarões.

Neymar (centro), estrela da Selecção Brasileira. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

