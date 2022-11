Futebol

Mundial-2022: Brasil venceu a Sérvia por 2-0 como em 2018

Richarlison, avançado brasileiro, marcou os dois golos do Brasil frente à Sérvia no Mundial 2022. © AP - Andre Penner

Texto por: Marco Martins 3 min

A Selecção Brasileira de futebol venceu por 2-0 frente à Sérvia num jogo a contar para o Grupo G do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar.