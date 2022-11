Mundial-2022: Dia-D para Portugal frente ao Gana

Futebol

A Selecção Portuguesa de futebol entra em campo esta quinta-feira, 24 de Novembro, frente ao Gana no primeiro jogo a contar para o Grupo H do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar.

Dia-D para Portugal no Mundial 2022 em território qatari. No Estádio 974, em Doha, os portugueses vão defrontar o Gana, uma das cinco nações africanas presentes na prova.

Em conferência de imprensa antes do encontro, Fernando Santos, seleccionador de Portugal, afirmou que não vai ser um jogo fácil, mas o foco da Selecção das Quinas é arrecadar os três pontos: “Esta equipa do Gana é muito bem organizada. Se não estivermos alerta, eles têm muita qualidade, com momentos muito importantes no jogo. Temos de pensar em nós e em potenciar as nossas capacidades e características. As equipas africanas têm muito talento e vão sempre crescendo a nível tático. Hoje em dia são equipas muito mais completas. Vai ser difícil, mas estamos confiantes. O primeiro jogo é sempre mais importante, porque é o primeiro e o próximo. Mas no Euro já empatei três e ganhei... Assinava por baixo, mas seria um risco muito grande. Em termos estratégicos vamos ter um Portugal parecido como contra a Nigéria. A equipa vai ser dinâmica e criativa. Houve gerações com muita qualidade que não ganharam, estes têm... Todos estão em condições. Desfrutando desse conforto, sem perder o foco, queremos fazer um grande jogo”, afirmou o técnico português.

O staff técnico e os jogadores portugueses estão confiantes mas também admitem que, perante os resultados dos outros jogos até agora, é necessário alguma cautela.

Igualmente em conferência de imprensa, Bruno Fernandes, médio da Selecção das Quinas, analisou a equipa ganesa: “Sabemos que é uma equipa muito intensa, com grande qualidade e jogadores que jogam em grandes campeonatos. Jogadores fortes fisicamente, rápidos, e que fazem boas exibições nestas grandes competições. O Gana pode causar-nos muitos problemas porque é uma selecção rápida, com muita força física. Sabemos que fazem sempre grandes exibições. Será um jogo muito difícil, é o primeiro, toda a gente quer entrar a ganhar. O nosso foco é a Selecção e fazer o nosso melhor no jogo”, concluiu o médio do Manchester United.

De notar que Portugal e Gana já se defrontaram uma vez num Mundial, foi em 2014 no Brasil, igualmente na fase de grupos. Na altura, os portugueses venceram por 2-1 com golos de John Boye, na própria baliza, e de… Cristiano Ronaldo. Quanto ao tento ganês foi da autoria de Asamoah Gyan.

Em 2014 as duas equipas foram eliminadas na fase de grupos, hoje, em 2022, cada uma tem a hipótese de entrar com o pé direito na prova com um triunfo.

Portugal defronta o Gana no Estádio 974 em Doha na primeira jornada do Grupo H, enquanto a Coreia do Sul, comandada pelo português Paulo Bento, mede forças com o Uruguai no outro jogo do agrupamento.

Selecção Portuguesa de Futebol. © LUSA - MIGUEL A. LOPES

