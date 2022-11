Mundial-2022: Portugal alcançou um triunfo suado frente ao Gana

Futebol

A Selecção Portuguesa venceu por 3-2 o Gana num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Portugal entrou com o pé direito no Mundial que decorre em território qatari com um triunfo suado por 3-2 frente à selecção ganesa, uma das cinco selecções africanas presentes na prova, no Estádio 974 em Doha.

Na primeira parte a Selecção Portuguesa até dominou mas não conseguiu marcar, aliás aos 31 minutos, Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal, empurrou a bola para o fundo da baliza, mas o árbitro invalidou o golo devido a uma falta cometida pelo avançado português o defesa ganês Alexander Djiku, atleta que actua no Estrasburgo em França.

No intervalo as duas equipas estavam empatadas sem golos.

A segunda parte vai ser mais entusiasmante com cinco golos em 45 minutos.

O primeiro tento vai surgir aos 65 minutos com um golo marcado pelo capitão da Selecção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, de grande penalidade, após uma falta do defesa ganês Mohammed Salisu, que empurrou nas costas Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo bateu um novo recorde: tornou-se no 1° jogador a marcar em 5 Campeonatos do Mundo. © REUTERS - CARL RECINE

De notar que Cristiano Ronaldo bateu um novo recorde: tornou-se no 1° jogador a marcar em 5 Campeonatos do Mundo.

A vantagem de Portugal foi de curta duração visto que André Ayew, avançado que actua no Al-Sadd do Qatar, empatou aos 73 minutos de jogo.

A Selecção das Quinas passou novamente para a frente no marcador aos 78 minutos com um golo de João Félix, avançado que actua no Atlético Madrid. Lançado em profundidade por Bruno Fernandes, João Félix rematou forte para o fundo da baliza do guarda-redes Lawrence Ati-Zigi, atleta que joga no St. Gallen na Suíça.

João Félix (centro), avançado luso. © REUTERS - CARL RECINE

Apenas dois minutos depois foi a vez de Rafael Leão, avançado que actua no AC Milan, marcar o terceiro tento de Portugal. Rafael Leão, atleta luso-angolano de 23 anos, atirou para o fundo da baliza após um passe em profundidade de Bruno Fernandes, médio do Manchester United.

Tudo parecia bem encaminhado para um triunfo português mas o Gana mostrou que não queria desistir. Aos 89 minutos, Osman Bukari, avançado do Estrela Vermelha, reduziu o marcador, apontando o segundo tento dos ‘Black Stars’.

O fim do encontro foi de sufoco para os portugueses debaixo da pressão dos ganeses que tentaram o tudo por tudo para chegar ao empate.

A Selecção das Quinas acabou por vencer por 3-2 os ganeses. De referir que nenhuma selecção africana venceu na primeira jornada do Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar.

Rafael Leão, avançado português. © REUTERS - CARL RECINE

De notar que Portugal e Gana já se tinham defrontado uma vez num Mundial, foi em 2014 no Brasil, igualmente na fase de grupos. Na altura, os portugueses venceram por 2-1 com golos de John Boye, na própria baliza, e de… Cristiano Ronaldo. Quanto ao tento ganês foi da autoria de Asamoah Gyan. Em 2014 as duas equipas foram eliminadas na fase de grupos.

A Selecção Portuguesa lidera o Grupo H com três pontos, à frente dos sul-coreanos, comandados pelo português Paulo Bento, e dos uruguaios com um ponto, após o empate sem golos entre as duas equipas no outro jogo do agrupamento. Quanto aos ganeses ocupam o último posto sem nenhum ponto.

Na próxima jornada, o Uruguai defronta Portugal enquanto a Coreia do Sul mede forças com o Gana.

Selecção Portuguesa de Futebol. © AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

