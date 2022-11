Futebol

Mundial-2022: Uruguai e Coreia do Sul empataram sem golos

Os uruguaios e os sul-coreanos empataram sem golos no Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Texto por: Marco Martins 1 min

No primeiro jogo do Grupo H, os uruguaios e os sul-coreanos empataram sem golos no Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.