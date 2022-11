Brasil

Partido de Bolsonaro condenado a pagar multa

O partido do Presidente cessante Jair Bolsonaro foi multado na quarta-feira, 23 de Novembro, pela autoridade eleitoral do Brasil por ter solicitado de "má-fé" a revisão do resultado das eleições presidenciais. © screenshot

Texto por: RFI 1 min

