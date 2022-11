Israel: Extrema-direita integra novo governo

Governo

O líder do principal partido da extrema-direita israelita, Itamar Ben-Gvir, que tem um histórico anti-árabe, integra o novo governo, assumindo a pasta da Segurança Nacional do país, anunciou esta sexta-feira, 25 de Novembro, a coligação liderada pelo novo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

O Likud, legenda de Netanyahu, anunciou um acordo com o partido Poder Judaico de Itamar Ben-Gvir. As negociações com três outros parceiros de coligação ultra-ortodoxos da direita radical prosseguem. Caso seja bem-sucedido, Benjamin Netanyahu voltará ao gabinete do primeiro-ministro para liderar um governo mais de direita e religioso na história de Israel.

A nomeação da pasta da Segurança Nacional entregue a Ben-Gvir levanta preocupações na nova escalada de tensões entre israelitas e palestinianos. Ben-Gvir e os seus aliados querem conceder imunidade a soldados israelitas, que atirem contra palestinianos, deportar legisladores rivais e impor a pena de morte a palestinianos condenados por ataques a judeus.

Itamar Ben-Gvir é discípulo do rabino extremista Meir Kahane, afastado do parlamento e cujo partido, Kach, reconhecido como grupo terrorista pelos Estados Unidos.

Antes das eleições, que decorreram no passado dia 1 de Novembro, Ben Gvir ganhou protagonismo pelos seus discursos anti-Palestina. Antes de se formar advogado e dar início à sua vida política, Ben-Gvir foi condenado por crimes de incitação ao racismo e apoio a organização terrorista. Assume agora a função de guardião da polícia, onde vai tentar implementar leis contra os palestinianos que defendeu nos últimos anos.

Benjamin Netanyahu foi indicado para assumir o cargo de chefe de governo, depois de ter conseguido formar aliança com três outros partidos de extrema-direita, que deram maioria de 64 dos 120 assentos parlamentares a Netanyhu.

