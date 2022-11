Mundial-2022: Estados Unidos e Inglaterra empataram sem golos

Futebol

Os Estados Unidos e a Inglaterra empataram sem golos num jogo a contar para o Grupo B do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Quinto empate sem golos no Mundial-2022, desta vez entre os norte-americanos e os ingleses no Estádio Al Bayt em Al-Khor.

A Inglaterra parecia ser um favorito credível após o triunfo por 6-2 frente ao Irão, no entanto na primeira parte foram os Estados Unidos que acabaram por ser perigosos.

Aos 33 minutos, Christian Pulisic, avançado do Chelsea, enviou a bola à barra, e no intervalo o marcador permanecia sem golos.

Na segunda parte pouco ou nada mudou. As duas equipas tentaram timidamente chegar ao golo mas não conseguiram.

De notar que, em jogos oficiais, em confrontos directos num Mundial, os Estados Unidos venceram por 1-0 em 1950, enquanto os dois outros encontros terminaram com empates: 1-1 em 2010 e 0-0 em 2022.

No Grupo B no Mundial-2022 no Qatar, após duas jornadas, a Inglaterra lidera com quatro pontos, à frente do Irão com três, dos Estados Unidos com dois e do País de Gales com apenas um.

Na próxima jornada, a 29 de Novembro, o Irão defronta os Estados Unidos, enquanto o País de Gales joga frente à Inglaterra.

Mundial-2022. © AP - Martin Meissner

