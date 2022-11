Mundial-2022: Irão arrecadou primeiro triunfo perante País de Gales

Futebol

A Selecção Iraniana, comandada pelo português Carlos Queiroz, venceu por 2-0 o País de Gales num jogo a contar para o Grupo B do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar.

No Estádio Ahmed bin Ali Stadium, em Al-Rayyan, o Irão reagiu com um triunfo por 2-0 frente ao País de Gales, após a derrota pesada por 2-6 frente à Inglaterra.

O jogo até parecia começar bem para os iranianos visto que aos 16 minutos, Ali Gholizadeh, avançado do Charleroi, empurrou a bola para o fundo da baliza dos galeses, mas o árbitro invalidou o golo devido a um fora de jogo.

Depois dessa primeira situação perigosa, os galeses tentaram reagir, mas não conseguiram abrir o marcador nos primeiros 45 minutos.

A segunda parte continuou no mesmo ritmo que a primeira... até aos 85 minutos. O guarda-redes galês, Wayne Hennessey, foi expulso após uma entrada duríssima, fora da área, sobre Mehdi Taremi, avançado que actua no FC Porto.

Wayne Hennessey tornou-se no primeiro jogador expulso neste Mundial-2022.

A partir dessa expulsão, e a dez contra onze, os galeses vão recuar. O Irão vai empurrar até abrir o marcador aos 90+8 minutos com um remate certeiro de fora da área do médio Roozbeh Cheshmi, jogador que actua no Esteghlal Tehran.

A vencer por 1-0, a selecção iraniana não vai abrandar e até vai acrescentar um segundo tento aos 90+11 minutos pelo defesa Ramin Rezaeian, atleta que joga no Sepahan.

O guarda-redes galês, Danny Ward, acabou por ter uma estreia complicada, sofrendo dois golos após a expulsão do seu colega de equipa.

Os iranianos acabaram por vencer por 2-0 o País de Gales no Estádio Ahmed bin Ali Stadium em Al-Rayyan.

O Irão e a Inglaterra lideram o Grupo B com três pontos, à frente do País de Gales e dos Estados Unidos com apenas um ponto. De notar que ainda nesta sexta-feira, os norte-americanos vão medir forças com os britânicos, estes últimos podendo desde já carimbar o passaporte para os oitavos em caso de vitória.

Na próxima jornada, a 29 de Novembro, o Irão defronta os Estados Unidos, enquanto o País de Gales joga frente à Inglaterra.

Carlos Queiroz, seleccionador português do Irão. © AFP - ADRIAN DENNIS

