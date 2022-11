Mundial-2022: Países Baixos e Equador terminam jogo sem vencedor

Futebol

Os dois primeiros vencedores desta edição 2022, os Países Baixos e o Equador, acabaram por empatar no jogo entre as duas nações num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo A do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Publicidade Continuar a ler

Os Países Baixos e o Equador empataram a um bola na segunda jornada do Mundial-2022 de futebol no Estádio Khalifa International em Doha. Um resultado que permite às duas nações ocuparem o primeiro lugar com quatro pontos e estarem cada vez mais perto do apuramento.

No que diz respeito ao jogo, na primeira parte os holandeses entraram melhor e marcaram aos 6 minutos com um tento apontado por Cody Gakpo, avançado de 23 anos do PSV, que tem origens togolesas. O jogador marcou o seu segundo golo na prova.

Após esse tento, os equatorianos reagiram e cresceram no encontro até marcar aos 45+3 minutos de jogo pelo defesa Pervis Estupiñán, atleta do Brighton & Hove Albion. No entanto, o árbitro invalidou o golo devido a um fora de jogo do defesa equatoriano Jackson Porozo.

O Equador não marcou na primeira mas vai marcar na segunda parte. Aos 49 minutos, após um remate de Pervis Estupiñán que o guarda-redes holandês Andries Noppert largou no coração da área, foi o avançado Enner Valencia, atleta do Fenerbahçe, que empurrou o esférico para o fundo da baliza.

Até ao fim do jogo, os equatorianos foram mais perigosos e o extremo Gonzalo Plata, atleta do Valladolid que passou pelo Sporting Clube de Portugal, até enviou uma bola à barra.

No entanto nenhuma das duas equipas conseguiu marcar um segundo tento e o resultado final foi um empate a uma bola.

Os holandeses lideram com os equatorianos o Grupo A com 4 pontos, à frente dos senegaleses com três pontos e dos qataris que ainda não pontuaram.

Na próxima jornada, o Senegal defronta o Qatar, a 25 de Novembro, enquanto os Países Baixos vão medir forças com o Equador.

Mundial-2022. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro