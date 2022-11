Mundial-2022: Primeiro triunfo africano no Mundial para o Senegal

Futebol

A selecção senegalesa venceu o Qatar por 3-1 num jogo a contar para o Grupo A do Campeonato do Mundo de futebol.

O Senegal tornou-se no primeiro país africano a arrecadar um triunfo na fase de grupos desta edição 2022 do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar. Os senegaleses derrotaram o país anfitrião por 3-1.

No Estádio Al Thumama, em Doha, a selecção senegalesa venceu o Qatar por 3-1 num jogo a contar para o Grupo A do Campeonato do Mundo de futebol que decorre em território qatari.

O Qatar até entrou melhor no jogo e estava a dominar, mas contra a corrente do jogo, os senegaleses abriram o marcador com um tento do avançado Boulaye Dia, que actua no Salernitana, aos 41 minutos de jogo.

No intervalo o Senegal vencia por 1-0.

A segunda parte começou como acabou a primeira. Aos 48 minutos, Famara Diédhiou, avançado do Alanyaspor, aumentou a vantagem dos senegaleses para 2-0.

A Selecção qatari ainda conseguiu reduzir o marcador, apontando o primeiro tento num Mundial. Mohamed Muntari, avançado do Al-Duhail, entrou na história do Qatar marcando esse primeiro golo do país aos 78 minutos.

No entanto, este golo foi insuficiente visto que o Senegal vai apontar um terceiro tento apontado por Bamba Dieng, avançado do Marselha.

A Selecção senegalesa acabou por vencer por 3-1 o Qatar.

Os Países Baixos, o Equador e o Senegal lideram o Grupo A com três pontos, enquanto os qataris ainda não pontuaram.

Ainda hoje os holandeses defrontam os equatorianos no Estádio Khalifa International em Doha.

No que diz respeito aos outros grupos, mais cedo esta sexta-feira, o Irão, comandado pelo português Carlos Queiroz, venceu por 2-0 o País de Gales no grupo B, arrecadando o primeiro triunfo neste Mundial 2022.

Festejos dos jogadores senegaleses após o triunfo perante o Qatar. © REUTERS - MOLLY DARLINGTON

