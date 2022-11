Violências de género / Mundo

Violências contra as mulheres: mais de 80 mil feminicídios em 2021

Manifestação contra as violências feitas às mulheres, em Pretória, na Africa do Sul, em 2019. © PHILL MAGAKOE/AFP

Texto por: Eva Massy 1 min

Assinala-se esta sexta-feira o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. De acordo com as Nações Unidas, mais de 80 mil mulheres foram assassinadas no ano passado.