Mundial-2022: Austrália arrecadou três pontos importantes frente à Tunísia

A Selecção Australiana venceu por 1-0 a Tunísia num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Primeiros pontos para os ‘Socceroos’ num jogo muito equilibrado com as ‘Águias de Cartago’, em que a eficácia acabou por decidir a partir no Estádio Al Janoub em Al-Wakrah no Qatar.

Os australianos entraram melhor e pressionaram rapidamente os tunisinos sem conseguir abrir o marcador.

Após uns 15 minutos, a Tunísia começou a crescer e a aproximar-se da baliza do guarda-redes e capitão da Austrália, Mathew Ryan, jogador que actua no Copenhaga.

No entanto foi num momento de superioridade dos tunisinos que num contra-ataque os australianos abriram o marcador.

Pelo lado esquerdo do ataque dos ‘Socceroos’, Craig Goodwin, avançado que marcou no primeiro jogo frente à França, cruzou para a área tunisina, uma bola desviada por um defesa tunisino mas que acabou por ser cabeceada por Mitchell Duke, avançado que actua no Fagiano Okayama, enganando dessa forma o guarda-redes Aymen Dahmen.

Mitchell Duke, atleta de 31 anos, apontou o seu primeiro golo num Mundial, o segundo da Austrália na prova.

No intervalo os australianos venciam por 1-0.

Na segunda parte, os ‘Socceroos’ jogavam em contra-ataque enquanto os tunisinos tentavam chegar ao empate.

Apesar das várias oportunidades, as ‘Águias de Cartago’ não conseguiram empatar e acabaram por sair derrotados deste encontro.

Os australianos venceram por 1-0 a Tunísia e estão bem posicionados para seguir em frente na prova.

A Austrália e a França lideram o Grupo D com três pontos, à frente dos dinamarqueses e dos tunisinos com apenas um ponto. Ainda neste sábado, os franceses vão medir forças com os dinamarqueses.

Na próxima jornada, a 30 de Novembro, a Austrália defronta a Dinamarca, enquanto a Tunísia, que precisa de um triunfo, joga frente à França, detentora do título de Campeão do Mundo.

