Futebol

Mundial-2022: França venceu e apurou-se para os oitavos-de-final

Kylian Mbappé , avançado francês do Paris Saint-Germain, marcou os dois tentos da França no triunfo por 2-1 frente à Dinamarca. © REUTERS - MARKO DJURICA

Texto por: Marco Martins 2 min

A Selecção Francesa é a primeira nação apurada para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar. Os franceses derrotaram a Dinamarca por 2-1 num jogo a contar para o Grupo D.