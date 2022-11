Mundial-2022: Polónia não foi surpreendida pela Arábia Saudita

Futebol

A Selecção Polaca venceu por 2-0 a Arábia Saudita num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Os sauditas não conseguiram reeditar o triunfo da primeira jornada. Recorde-se que a Arábia Saudita surpreendeu a Argentina por 2-1, mas desta vez perdeu por 0-2 frente aos polacos.

No Estádio Education em Al Rayyan, os polacos foram mais eficazes. Perante uma selecção saudita que dominava os primeiros minutos, a Polónia esperou e acabou por ser eficaz com um tento aos 39 minutos da autoria do avançado Piotr Zielinski, atleta do Nápoles, após uma assistência do capitão da equipa, Robert Lewandowski, avançado do FC Barcelona.

A Arábia Saudita não se rendeu e até teve a oportunidade de empatar com um grande penalidade que o capitão Salem Al Dawsari, avançado Al Hilal, falhou.

De notar que o arbitro assinalou uma grande penalidade devido a uma falta de Krystian Bielik sobre o saudita Saleh Al Shehri.

No intervalo os polacos venciam por 1-0.

Na segunda parte, e apesar da superioridade na posse de bola dos sauditas, os polacos tiveram uma primeira oportunidade para aumentar a vantagem com um cabeceamento de Arkadiusz Milik à barra.

A segunda oportunidade acabou por ser decisiva. Aos 82 minutos, Robert Lewandowski rematou forte e marcou o segundo tento da Polónia, o primeiro do avançado do FC Barcelona num Mundial.

No primeiro jogo oficial entre as duas equipas, os polacos venceram por 2-0 no Estádio Education em Al Rayyan.

No Grupo C, a Polónia lidera com quatro pontos após dois jogos, à frente da Arábia Saudita com três pontos. O México ocupa o terceiro lugar com um ponto, enquanto a Argentina está na quarta posição sem nenhum ponto. De notar que ainda este sábado os argentinos defrontam os mexicanos. Se a ‘Albiceleste’ de Lionel Messi perder novamente, será eliminada do Mundial.

Na próxima jornada, a 30 de Novembro, a Argentina mede forças com a Polónia , enquanto o México joga frente à Arábia Saudita.

