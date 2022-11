Mundial-2022: Croácia começou jogo a perder antes de vencer o Canadá

Futebol

Andrej Kramaric (centro), avançado croata, apontou dois tentos no triunfo da Croácia por 4-1 frente ao Canadá.

A Selecção Croata venceu por 4-1 o Canadá num jogo a contar para o Grupo F do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

A Croácia, após um empate sem golos frente a Marrocos, arrecadou um triunfo importante perante a Selecção Canadiana.

No Estádio Khalifa International em Doha, o Canadá entrou melhor e abriu rapidamente o marcador com um tento aos 2 minutos de jogo do defesa Alphonso Davies, jogador do Bayern Munique.

Após um cruzamento de Tajon Buchanan, Alphonso Davies cabeceou para o fundo da baliza de Dominik Livakovic.

Alphonso Davies apontou o primeiro golo da história do Canadá em Campeonatos do Mundo, naquele que foi o quinto jogo para a Selecção Canadiana na prova entre 1986 e 2022, as duas participações da nação norte-americana.

Esse golo vai acordar os croatas que vão empatar aos 26 minutos, mas o golo de Marko Livaja vai ser invalidado pelo árbitro devido a um fora de jogo.

O empate realmente apenas vai chegar dez minutos depois. Após um passe em profundidade de Ivan Perisic, Andrej Kramaric, jogador do Hoffenheim, rematou forte e marcou o primeiro tento da Croácia.

Aos 44 minutos, Marko Livaja, avançado do Hajduk Split, vai marcar, desta vez o golo vai ser validado. Antes do intervalo, a Croácia passou para a frente no marcador.

A segunda parte vai ser apenas uma continuidade da primeira com a superioridade dos croatas. Aos 70 minutos, após nova assistência de Ivan Perisic, Andrej Kramaric apontou um segundo tento na partida, o terceiro na partida.

O resultado fixou-se em 4-1 após um quarto golo apontado pelo médio Lovro Majer, jogador do Rennes, aos 90+4 minutos.

A Croácia e Marrocos lideram o Grupo F com quatro pontos, à frente da Bélgica com três e do Canadá que ainda não pontuou, aliás a selecção canadiana já está eliminada da prova.

Na próxima jornada, a 1 de Dezembro, os belgas defrontam os croatas, enquanto os marroquinos jogam frente aos canadianos.

Alphonso Davies (esquerda), defesa do Bayern Munique, apontou o primeiro tento do Canadá em Campeonatos do Mundo. © AFP - JEWEL SAMAD

