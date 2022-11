Mundial-2022: Espanha e Alemanha empataram a uma bola

Futebol

Niclas Fullkrug, avançado de 29 anos que actua no Werder Bremen, foi decisivo, marcando o tento do empate aos 83 minutos para a Alemanha frente à Espanha (1-1).

A Espanha e a Alemanha empataram a uma bola num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo E do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Nenhuma equipa conseguiu vencer o encontro deste domingo entre espanhóis e germânicos no Estádio Al Bayt em Al-Khor, em território qatari.

A Espanha, que venceu o primeiro jogo por 7-0 frente à Costa Rica, entrou melhor e Dani Olmo, avançado do RB Leipzig, rematou à barra aos 7 minutos na primeira oportunidade para a Selecção espanhola.

A Alemanha, que perdeu na primeira jornada frente ao Japão por 1-2, tentava sobretudo defender bem antes de pensar no ataque e evitar sobretudo uma segunda derrota.

A segunda parte vai ser algo semelhante à primeira. A Espanha vai dominar e até vai abrir o marcador aos 62 minutos com um tento do avançado Álvaro Morata, jogador do Atlético Madrid, isto após um cruzamento vindo da esquerda de Jordi Alba, defesa do FC Barcelona.

A perder por 0-1, a Alemanha vai dar o tudo por tudo. Hans-Dieter Flick, seleccionador alemão, vai lançar Niclas Fullkrug, avançado de 29 anos que actua no Werder Bremen, aos 70 minutos. O atleta, que nunca tinha sido convocado e que disputou apenas o seu terceiro jogo com a ‘Mannschaft’ - um amigável e os dois neste Mundial -, vai ser decisivo, marcando o tento do empate aos 83 minutos com um remate forreta sem hipóteses para o guarda-redes Unai Simón.

O encontro terminou com um empate a uma bola entre as duas nações.

De notar que este foi o quinto jogo entre as duas selecções em Mundiais. Os germânicos venceram dois jogos - em 1966 e em 1982 -, os espanhóis arrecadaram um triunfo em 2010 e também houve dois empates em 1994 e em 2022.

Neste momento, após duas jornadas no Grupo E deste Mundial 2022, a Espanha lidera com quatro pontos, à frente do Japão e da Costa Rica com três, e da Alemanha com apenas um.

Na terceira e derradeira jornada, a 1 de Dezembro, o Japão defronta a Espanha, enquanto a Costa Rica joga frente à Alemanha.

