Mundial-2022: Marrocos derrotou a Bélgica por 2-0

Futebol

A Selecção Marroquina venceu a Bélgica por 2-0 num jogo a contar para o Grupo F do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Marrocos lidera o Grupo F com três pontos após o triunfo frente à Selecção belga por 2-0 no Estádio Al Thumama em Doha.

Os belgas, que venceram por 1-0 o Canadá, queriam carimbar o passaporte para os oitavos-de-final, no entanto os marroquinos também queriam vencer este encontro.

Na primeira parte, a Bélgica dominou mas Marrocos soube controlar as iniciativas do adversário e até chegaram ao golo.

Hakim Ziyech, avançado do Chelsea, abriu o marcador aos 45+2 minutos de livre directo, mas o golo foi invalidado pelo árbitro devido a um fora-de-jogo de Romain Saiss que estava no caminho da bola apesar de não tocar no esférico.

No intervalo o empate sem golos permanecia entre as duas equipas.

Marrocos entrou melhor na segunda parte e tentou chegar ao golo, o que aconteceu aos 73 minutos com um tento de Abdelhamid Sabiri,médio que actua na Sampdoria. O atleta marroquino marcou de livre directo, enganando o guarda-belga do Real Madrid, Thibaut Courtois.

Os marroquinos vão defender o resultado e até vão acrescentar um segundo tento pelo avançado Zakaria Aboukhlal, atleta que actua no Toulouse, aos 90+2 minutos.

Recorde-se que as duas equipas já tinham defrontado num Mundial, em 1994, sendo que os belgas tinham vencido por 1-0 num jogo a contar igualmente para o Grupo F. Na altura os belgas apuraram-se para os oitavos, enquanto Marrocos foi eliminado.

A Selecção marroquina lidera o grupo com quatro pontos, à frente da Bélgica com três, da Croácia com um, e do Canadá que ainda não pontuou. Ainda este domingo, os croatas medem forças com os canadianos.

Na próxima jornada, a 1 de Dezembro, os belgas defrontam os croatas, enquanto os marroquinos jogam frente aos canadianos.

