Mundial-2022: Brasil apurou-se para os oitavos-de-final

A Selecção Brasileira apurou-se para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo, após o triunfo por 1-0 frente à Suíça num jogo a contar para o Grupo G do Mundial de futebol que decorre no Qatar.

Segundo jogo, segundo triunfo para os brasileiros, um feito apenas realizado até agora pela França que também carimbou o passaporte para os oitavos.

No Estádio 974 em Doha, no Qatar, a primeira parte entre o Brasil e a Suíça acabou por ser pouco interessante. Os brasileiros atacaram mas acabaram por não ser eficazes. Recorde-se que a estrela da Selecção, Neymar, está lesionado e não pode dar o seu contributo à equipa.

Pouco inspirado, o Brasil também contou com as poucas iniciativas da Suíça que preferiu defender durante a primeira parte.

Na segunda parte a Selecção Canarinha acabou por ter um outro desempenho sobretudo com a entrada do avançado do Real Madrid, Rodrygo.

O ataque brasileiro contava com dois elementos do clube madrileno, Vinícius Júnior e Rodrygo.

O primeiro golo da parte foi aliás marcado por Vinícius Júnior, no entanto o árbitro invalidou o tento devido a um fora de jogo de Richarlison.

O Brasil estava perto do golo e esse tento vai aparecer aos 83 minutos com uma jogada entre madrilenos: Vinícius Júnior vai dar a bola a Rodrygo, que vai fazer a assistência para o golo do médio Casemiro, jogador que trocou no verão passado o Real Madrid pelo Manchester United.

A Selecção Brasileira venceu a Suíça por 1-0 num jogo a contar para o Grupo G do Mundial e apurou-se para os oitavos-de-final.

Na classificação, o Brasil lidera o grupo com seis pontos, à frente da Suíça com três pontos, e à frente dos sérvios e dos camaroneses com um. Recorde-se que os Camarões e a Sérvia empataram a três bolas no Estádio Al Janoub em Al-Wakrah.

Na próxima e derradeira jornada, a 2 de Dezembro, os suíços defrontam os sérvios, enquanto os camaroneses vão medir forças com os brasileiros.

