Futebol

Mundial-2022: Gana derrotou a Coreia do Sul por 3-2

Mohammed Kudus, médio ganês do Ajax, bisou no triunfo do Gana por 3-2 frente à Coreia do Sul. Mohammed Kudus é o primeiro ganês a bisar em Campeonatos do Mundo. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Texto por: Marco Martins 2 min

A Selecção Ganesa arrecadou os três primeiros pontos no Mundial, após o triunfo por 3-2 frente à Coreia do Sul no Estádio Education City em Al Rayyan, num jogo a contar para o Grupo H do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.