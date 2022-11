Mundial-2022: Portugal apurou-se para os oitavos-de-final

Futebol

Bruno Fernandes (centro), médio português, apontou dois golos no triunfo por 2-0 frente ao Uruguai.

A Selecção Portuguesa venceu por 2-0 o Uruguai e apurou-se para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar.

No Estádio Lusail Iconic em Lusail, Portugal conseguiu alcançar o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial de futebol, sendo a terceira nação apurada para a fase seguinte da prova, juntando-se à França e ao Brasil.

Frente ao Uruguai, que tinha eliminado Portugal em 2018 na Rússia por 2-1 nos oitavos, a Selecção Portuguesa entrou melhor no encontro.

A posse de bola era dos portugueses, mas a melhor oportunidade foi do médio uruguaio Matías Vecino, jogador que actua na Lazio, na primeira parte.

No intervalo permanecia o empate sem golos.

Na segunda parte, o empate vai ser desfeito pelo médio do Manchester United, Bruno Fernandes.

Aos 54 minutos, Bruno Fernandes cruzou para a área, onde se encontrava Cristiano Ronaldo que tentou chegar à bola e que perturbou o guarda-redes Sergio Rochet, mas ninguém desviou a bola que acabou por entrar na baliza uruguaia.

Bruno Fernandes (direita), médio luso, e Cristiano Ronaldo (esquerda), avançado português, festejam o triunfo de Portugal por 2-0 frente ao Uruguai. © AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

A vencer por 1-0 com um tento de Bruno Fernandes, os portugueses vão recuar, enquanto os uruguaios vão crescer com tentativas de Darwin Núñez, de Maxi Gómez e de Luis Suárez, mas sem encontrar o caminho para a baliza do guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa.

Em cima do minuto 90, o árbitro, após ter consultado o vídeo-árbitro, assinalou uma mão na bola do defesa central José Giménez, jogador do Atlético Madrid.

Bruno Fernandes não falhou e marcou a grande penalidade. Segundo tento no Mundial e segundo neste jogo para o médio que actua na Premier League.

Bruno Fernandes é agora o melhor marcador da Selecção das Quinas com dois golos, à frente de Cristiano Ronaldo, de João Félix e de Rafael Leão com apenas um tento.

Na tabela classificativa, os portugueses lideram o Grupo H com seis pontos, à frente dos ganeses com três, e dos uruguaios e dos sul-coreanos com apenas um ponto.

Na próxima jornada, a 2 de Dezembro, Portugal defronta a Coreia do Sul, enquanto o Gana mede forças com o Uruguai.

Selecção Portuguesa de Futebol. © LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

