Rússia não se vai retirar de Zaporíjjia

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, negou esta segunda-feira, 28 de Novembro, os rumores de que a Rússia estaria a preparar a retirada da Central Nuclear de Zaporíjjia, desmentindo as afirmações feitas pelo presidente da empresa nacional de produção de energia nuclear da Ucrânia, Petro Kotin.

A Rússia não se vai retirar da Central Nuclear de Zaporíjjia, as garantias são do porta-voz do Kremilin. Em vídeo-conferência, Dimitri Peskov disse aos jornalistas que “não há necessidade de procurar sinais [de preparação para a retirada] quando não há e não pode haver".

As declarações do responsável russo contradizem as afirmações do presidente da empresa nacional de produção de energia nuclear da Ucrânia, Petro Kotin que afirmou este domingo haver indícios que a Rússia estaria a preparar-se para uma retirada para breve da Central Nuclear de Zaporíjjia e a transferência do controlo da infraestrutura para a Agência Nuclear de Energia Atómica.

Esta segunda-feira, as autoridades ucranianas alertaram a população para a possibilidade de o país sofrer uma nova vaga de bombardeamentos russos contra infraestruturas críticas que poderão afectar o fornecimento de água e energia, particularmente na capital, Kiev.

