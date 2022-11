Mundial-2022: Inglaterra e Estados Unidos nos oitavos-de-final

Futebol

Christian Pulisic (centro), avançado do Chelsea, apontou o único tento no triunfo por 1-0 dos Estados Unidos frente ao Irão.

Os norte-americanos e os britânicos alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

As quatro selecções presentes no Grupo B ainda podiam alcançar a próxima fase do Campeonato do Mundo de futebol, no entanto apenas duas selecções conseguiram apurar-se para os oitavos.

Estados Unidos eliminaram o Irão

O vencedor deste encontro tinha o apuramento adquirido. Os Estados Unidos acabaram por sair com o triunfo por 1-0 frente ao Irão no Estádio Al Thumama em Doha.

Os iranianos tentaram chegar ao golo na primeira parte, mas os norte-americanos foram mais eficazes. Aos 38 minutos, Christian Pulisic, avançado do Chelsea, abriu o marcador, empurrando para o fundo da baliza após uma assistência de Sergiño Dest.

No intervalo os Estados Unidos venciam por 1-0, no entanto os norte-americanos até marcaram um segundo tento, apontado por Timothy Weah, devido a um fora de jogo.

Durante a segunda parte, os pupilos do treinador português Carlos Queiroz tentaram chegar ao empate mas não conseguiram.

Os Estados Unidos venceram por 1-0 o Irão, eliminado a equipa treinada por Carlos Queiroz.

Recorde-se que em 1998, no Mundial em França, os iranianos tinham vencido os norte-americanos por 2-1.

Após este resultado em 2022, a Inglaterra terminou no primeiro lugar com sete pontos, à frente dos Estados Unidos com cinco, do Irão com três e do País de Gales com apenas um.

A Inglaterra apurou-se para os oitavos-de-final. © REUTERS - MARKO DJURICA

Inglaterra sem problemas frente aos galeses

A primeira parte do encontro entre a Inglaterra e o País de Gales foi pouco interessante no Estádio Ahmed bin Ali em Al-Rayyan.

Tudo vai ficar resolvido na segunda parte. Em apenas um minuto, os britânicos vão apontar dois tentos: Marcus Rashford, avançado do Manchester United, e Phil Foden, extremo do Manchester City, aos 50 e 51 minutos.

A vencer por 2-0, a Inglaterra vai continuar a pressionar os galeses até apontar um terceiro golo aos 68 minutos com um tento de Marcus Rashford, avançado que bisou neste encontro.

A equipa da Inglaterra, conhecida como a equipa dos três leões - ‘The Three Lions’ -, acabou por vencer por 3-0 o País de Gales.

Os ingleses terminaram no primeiro lugar no Grupo B e vão agora defrontar o Senegal nos oitavos-de-final.

Quanto aos galeses acabaram no último lugar com um ponto e estão eliminados.

De referir ainda que os Estados Unidos vão defrontar os Países Baixos nos oitavos-de-final do Mundial que decorre no Qatar.

Mundial 2022. © REUTERS - HANNAH MCKAY

