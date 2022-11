Mundial-2022: Senegal e Países Baixos apurados para os oitavos-de-final

Futebol

Os senegaleses (foto) e os holandeses alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol.

Os senegaleses e os holandeses alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Publicidade Continuar a ler

Antes da última jornada, três equipas lutavam pelo apuramento: Países Baixos, Equador e Senegal. O único país eliminado era o Qatar, país anfitrião.

Senegal derrotou o Equador

Os equatorianos precisavam apenas de um empate para chegar aos oitavos, no entanto o Senegal vai entrar melhor e vai acabar por abrir o marcador aos 44 minutos de jogo no Estádio Khalifa International em Doha.

Ismaila Sarr, avançado do Watford, não falhou a grande penalidade e marcou o primeiro tento do encontro, isto após Piero Hincapié, defesa do Bayer Leverkusen, ter derrubado na área o avançado do Senegal… Ismaila Sarr.

No intervalo os senegaleses venciam e estavam apurados para os oitavos.

Na segunda parte o Equador soube reagir e chegou ao empate aos 67 minutos com um tento de Moisés Caicedo, médio do Brighton & Hove Albion.

Com este empate, os equatorianos alcançavam o apuramento para os oitavos, mas… aos 70 minutos de jogo, o Senegal passou novamente para a frente no marcador com um golo de Kalidou Koulibaly, central do Chelsea. De notar que o defesa senegalês apontou o seu primeiro tento com a camisola do Senegal.

Os senegaleses venceram por 2-1 os equatorianos e apuraram-se para os oitavos-de-final do Mundial.

Na tabela classificativa, os Países Baixos terminaram no primeiro lugar com sete pontos, à frente do Senegal com seis, do Equador com quatro e do Qatar que não pontuou.

Cody Gakpo, avançado dos Países Baixos. © AFP - OZAN KOSE

Países Baixos no primeiro lugar

Três jogos, três derrotas para o Qatar, país anfitrião deste Mundial. Desta vez foi frente aos Países Baixos no Estádio Al Bayt em Al-Khor.

Os holandeses não tiveram muito problemas para vencer os qataris. Aos 26 minutos, Cody Gakpo, avançado de 23 anos do PSV, que tem origens togolesas, abriu o marcador. O jogador marcou o seu terceiro golo na prova.

É o primeiro holandês a marcar nos três primeiros jogos do Campeonato do Mundo.

No intervalo, os Países Baixos venciam por 1-0.

Na segunda parte, a fisionomia do jogo permaneceu a mesma, sentido único a favor dos holandeses.

Aos 49 minutos, Frenkie de Jong, médio do FC Barcelona, apontou o segundo tento dos Países Baixos, aumentando a vantagem dos holandeses.

O país europeu até marcou um terceiro tento mas foi invalidado pelo árbitro. Steven Berghuis, médio do Ajax, viu o seu golo ser invalidado devido a uma mão na bola de Cody Gakpo no início do lance.

Os Países Baixos venceram por 2-0 o Qatar. Os holandeses terminaram no primeiro lugar no Grupo A com sete pontos.

Quanto ao Qatar acabou no último posto sem nenhum ponto, três derrotas: 0-2 frente ao Equador, 1-3 perante o Senegal e 0-2 frente aos Países Baixos.

Futebol. © AFP - ODD ANDERSEN

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro