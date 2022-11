China: Morreu o ex-Presidente Jiang Zemin

China

O ex-Presidente Jiang Zemin, que assumiu as rédeas da China na sequência do massacre da Praça Tiananmen e liderou o gigante asiático durante uma década de franca expansão económica, morreu esta quarta-feira, 30 de Novembro, aos 96 anos, vítima de leucemia.

A morte do ex-Presidente Jiang Zemin ocorre numa altura em que autoridades chinesas enfrentam uma vaga de protestos contra as medidas restritivas aplicadas pelo governo, face à pandemia e pedem mais liberdades políticas.

Jiang Zemin chegou ao poder após a repressão dos protestos de Tiananmen em Pequim, em 1989. No domínio dos direitos humanos, a política de Zemin não traz grandes transformações para o país, ficando o seu regime associado à detenção de centenas de activistas e opositores políticos foram detidos e o movimento religioso e espiritualFalun Gong , visto como uma ameaça à hegemonia do PCC, foi desmantelado e banido em 1999.

No campo económico, Jiang Zemin liderou o gigante asiático durante uma década de franca expansão económica. A teoria das "Das Três Representações" abriu o Partido Comunista Chinês ao investimento e empreendedorismo, naquele que foi um passo mais além no processo de abertura económica da China promovida pelo histórico Deng Xiaoping. O pensamento foi inclusivamente inserido na Constituição do partido, em 2002.

Esta quarta-feira, a agência estatal chinesa escreveu que a morte do ex-líder chinês, que lutava contra uma leucemia, “é uma perda incalculável” para o partido e para os militares, salientando que Jiang Zemin “foi um grande marxista, revolucionário do proletariado, um homem de Estado e um combatente comunista”.

