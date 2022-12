Mundial-2022: Argentina e Polónia nos oitavos-de-final

Futebol

A Argentina e a Polónia alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

As quatro equipas do Grupo C ainda podiam chegar aos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol em território qatari.

Argentina venceu e apurou-se

A Selecção Argentina derrotou a Polónia por 2-0 no Estádio 974 em Doha num jogo a contar para a terceira e derradeira jornada.

A ‘Albiceleste’ vai dominar o jogo do primeiro ao último minuto. Na primeira parte os argentinos vão falhar uma grande penalidade. Aos 37 minutos, o árbitro do encontro assinalou grande penalidade por uma falta do guarda-redes Wojciech Szczesny sobre a estrela argentina, Lionel Messi. No entanto, Messi falhou a grande penalidade com uma grande defesa do guarda-redes da Juventus.

No intervalo o empate sem golos permanecia entre as duas equipas.

A segunda parte começou como a primeira, mas houve uma grande diferença: Aos 47 minutos, Alexis Mac Allister, médio do Brighton & Hove Albion, rematou forte para o fundo da baliza polaca.

A vencer por 1-0, os argentinos vão continuar a acelerar e vão rapidamente chegar ao segundo tento apontado pelo avançado Julián Álvarez, atleta do Manchester City, aos 68 minutos.

A Argentina venceu a Polónia por 2-0, no entanto os polacos acabaram por desistir de lutar por este jogo para não sofrer um terceiro golo que podia pôr em perigo o apuramento.

Os argentinos terminaram no primeiro lugar com seis pontos, à frente da Polónia com quatro pontos e uma diferença de golos de 0, enquanto o México acabou no terceiro lugar com quatro pontos e uma diferença negativa de -1. No último lugar ficou a Arábia Saudita com três pontos, tendo derrotado a Argentina na primeira jornada por 2-1.

Lionel Messi, avançado argentino. © REUTERS - PEDRO NUNES

México a um golo do apuramento

A Selecção Mexicana venceu por 2-1 a Arábia Saudita no Estádio Lusail Iconic em Lusail num jogo a contar para a terceira e derradeira jornada.

O México chegou aos golos apenas durante a segunda parte com tentos de Henry Martín, avançado do América, e de Luis Chávez, médio do Pachuca, aos 47 e aos 52 minutos.

A vencer por 2-0, os mexicanos estavam a apenas um golo do apuramento para os oitavos-de-final.

O sonho vai complicar-se com um tento dos sauditas aos 90+5 minutos apontado pelo avançado Salem Al Dawsari, atleta do Al Hilal.

Mas esse golo pouco ou nada mudava para os mexicanos. Um terceiro golo teria oferecido ao México um apuramento para os oitavos-de-final do Mundial 2022.

No entanto, esse tento nunca vai acontecer. Os mexicanos venceram por 2-1 os sauditas e as duas selecções foram eliminadas da prova.

De notar que após oito apuramentos consecutivos para os oitavos-de-final num Campeonato do Mundo, o México caiu numa fase de grupos.

Nos oitavos-de-final, a Argentina vai defrontar a Austrália, enquanto a França vai medir forças com a Polónia.

Salem Al Dawsari (centro), avançado saudita do Al Hilal, marcou frente ao México. © REUTERS - MARKO DJURICA

