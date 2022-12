Mundial-2022: Austrália alcança oitavos e acompanha a França

Futebol

A Austrália e a França apuraram-se para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

A Selecção Francesa estava apurada para os oitavos antes da terceira e derradeira jornada no Grupo D. Quanto aos australianos, aos dinamarqueses e aos tunisinos ainda podiam alcançar esse apuramento.

Austrália, a surpresa

A primeira surpresa neste Mundial acabou por ser a Selecção australiana. Após uma primeira derrota frente à França (1-4), e uma vitória perante a Tunísia (1-0), os australianos venceram a Dinamarca também por 1-0 no Estádio Al Janoub Stadium em Al-Wakrah.

Neste Grupo D, os favoritos pareciam ser a Dinamarca, a França e também a Tunísia visto que a Austrália teve de passar por vários play-offs para chegar ao Qatar.

No entanto, os australianos, sólidos, acabaram por alcançar um apuramento quase inesperado após a primeira jornada.

Frente aos dinamarqueses, nesta terceira jornada, os australianos venceram com um tento apontado aos 60 minutos pelo avançado Mathew Leckie, jogador que actua no Melbourne City.

Pela segunda vez os australianos atingem esta fase pela segunda vez após o Mundial de 2006.

Na classificação final no Grupo D, a França terminou no primeiro lugar com 6 pontos, os mesmos pontos que a Austrália, no entanto os australianos ficam atrás dos franceses devido a uma pior diferença de golos: -1 para os australianos e +3 para os gauleses.

Wahbi Khazri, avançado do Montpellier, apontou o único tento da Tunísia no triunfo por 1-0 frente à França. © REUTERS - CARL RECINE

França perdeu no último jogo

Os franceses, que já estavam apurados para os oitavos, acabaram por jogar com uma equipa com várias modificações, 9 em 11 jogadores, no onze inicial.

Os tunisinos, que tinham de vencer para ter uma esperança de seguir em frente, fizeram o que tinham de fazer: vencer a França.

O único tento do encontro foi apontado pelo avançado Wahbi Khazri, jogador que actua no Montpellier em França. A Tunísia venceu por 1-0 a França no Estádio Education City em Al Rayyan.

Triunfo insuficiente para os tunisinos que foram eliminados. De notar que em cima do minuto 90+9, Antoine Griezmann, avançado francês do Atlético Madrid, empatou mas o golo foi invalidado pelo árbitro devido a um fora de jogo.

A França terminou no primeiro lugar no Grupo D com seis pontos, à frente da Austrália também com seis, à frente dos tunisinos com quatro e dos dinamarqueses com apenas um ponto.

Kylian Mbappé, avançado francês do Paris Saint-Germain. © AFP - FRANCK FIFE

