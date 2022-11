Talibãs paquistaneses reivindicam atentado

Paquistão

Os talibãs paquistaneses reivindicaram atentado suicida, no oeste do país, que provocou três mortos e 23 feridos no oeste do país.

Três pessoas morreram e 23 ficaram feridas esta quarta-feira, 30 de Novembro, no Paquistão, ataque que já foi reivindicado pelos talibãs paquistaneses. O atentado acontece dois dias depois do fim do cessar-fogo.

O grupo justificou o fim do cessar-fogo com o fracasso de Islamabad em respeitar as tréguas e prometeu lançar ataques "por todo o país" em retaliação.

De acordo com as autoridades, o bombista suicida visou um camião-polícia que servia de escolta a uma equipa sanitária encarregada da vacinação contra a poliomielite. As vacinas são vistas no Paquistão, onde abundam as teorias da conspiração, como parte de um plano ocidental para esterilizar as crianças muçulmanas.

Desde que os Talibãs regressaram ao poder no Afeganistão, em Agosto de 2021, os talibãs paquistaneses aumentaram os ataques no país, provocando a morte a 433 pessoas.

Islamabad acusa Cabul de permitir que os talibãs paquistaneses planeiem os ataques em território afegão, acusações desmentidas pelo Afeganistão.

