Mundial-2022: Japão e Espanha nos oitavos, Alemanha eliminada

Futebol

Ritsu Doan (esquerda), avançado do SC Freiburg, apontou o primeiro dos dois golos do Japão no triunfo por 2-1 frente à Espanha.

O Japão e a Espanha alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Publicidade Continuar a ler

As quatros selecções do Grupo E - Japão, Espanha, Costa Rica e Alemanha - podiam alcançar o apuramento para os oitavos do Mundial que decorre em território qatari.

Japão surpreendeu a Espanha

A Selecção Espanhola precisava de um empate para alcançar o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial. Os espanhóis até entraram melhor no encontro e vão abrir o marcador aos 11 minutos com um tento do avançado Álvaro Morata, atleta do Atlético Madrid.

A Espanha vencia por 1-0 no intervalo, assim como a Alemanha também estava a vencer por 1-0 frente ao Japão antes de ser derrotada.

E foi novamente o que aconteceu. Após o triunfo perante os germânicos, os japoneses vão novamente surpreender.

Aos 48 minutos, Ritsu Doan, avançado do SC Freiburg, rematou de pé esquerdo de fora da área e conseguiu empatar o jogo, surpreendendo o guarda-redes espanhol, Unai Simón, atleta do Athletic Bilbao.

Três minutos após esse golo, o Japão vai apontar um segundo tento da autoria do médio Ao Tanaka, atleta do Fortuna Düsseldorf. O golo tardou em ser validado pelo árbitro sul-africano Victor Gomes, visto que a bola pareceu sair fora das quatro linhas, mas após alguns minutos, o árbitro decidiu validar, considerando que Kaoru Mitoma centrou para Tanaka antes da bola sair completamente.

A vencer por 2-1, no Estádio Khalifa International em Doha, os japoneses vão defender o resultado para não serem eliminados visto que no outro jogo a Alemanha venceu por 4-2.

O Japão terminou no primeiro lugar no Grupo E com seis pontos, após o triunfo por 2-1 frente aos espanhóis. A Espanha acabou no segundo lugar com quatro pontos e uma diferença de golos de +6, enquanto a Alemanha ficou no terceiro lugar com quatro pontos e uma diferença de +1. Por fim a Costa Rica com três pontos foi eliminada.

Álvaro Morata, avançado do Atlético Madrid, apontou o único tento da Espanha na derrota por 1-2 frente ao Japão. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Alemanha venceu… mas foi eliminada

No Estádio Al Bayt Stadium em Al-Khor, a Alemanha tinha de vencer e esperar por um empate ou uma derrota do Japão, isto enquanto a Costa Rica tinha apenas de vencer para carimbar o passaporte para os oitavos.

Os germânicos abriram rapidamente o marcador com um tento aos 10 minutos do avançado Serge Gnabry, atleta do Bayern Munique.

No intervalo, a Alemanha vencia por 1-0 e estava apurada para os oitavos.

Na segunda parte, reviravolta para a Costa Rica. Os costa-riquenhos apontaram dois golos em 12 minutos apontados por Yeltsin Tejeda, médio do Herediano, e por Juan Pablo Vargas, defesa do Millonarios.

A vencer por 1-2, a Costa Rica estava apurada para os oitavos-de-final do Mundial… até aos golos germânicos.

Nos derradeiros 20 minutos, a Alemanha vai apontar três golos: Kai Havertz, avançado do Chelsea, apontou dois tentos aos 73 e aos 84 minutos, e Niclas Füllkrug, avançado Werder Bremen, marcou o último golo aos 89 minutos.

A Alemanha venceu por 4-2 a Costa Rica mas terminou no terceiro lugar, enquanto os costa-riquenhos, que até estiveram apurados durante 3 minutos, ficaram na quarta e última posição com três pontos.

Nos oitavos-de-final, o Japão vai defrontar a Croácia, enquanto a Espanha vai medir forças com Marrocos.

A Alemanha venceu… mas foi eliminada. © REUTERS - ANNEGRET HILSE

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro