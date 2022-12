Mundial-2022: Marrocos e Croácia nos oitavos, Bélgica eliminada

Futebol

Hakim Ziyech, avançado do Chelsea, abriu o marcador no triunfo marroquino por 2-1 frente ao Canadá.

A Croácia e Marrocos apuraram-se para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Três equipas - Croácia, Marrocos e Bélgica - ainda podiam chegar aos oitavos-de-final neste Grupo F do Mundial que decorre em território qatari.

Marrocos venceu e apurou-se

A Selecção Marroquina tinha de vencer para alcançar os oitavos-de-final. No Estádio Al Thumama em Doha, Marrocos venceu por 2-1 o Canadá na terceira e derradeira jornada do Campeonato do Mundo.

Tudo ficou definido na primeira parte neste encontro. Aos 4 minutos, Hakim Ziyech, avançado do Chelsea, abriu o marcador para Marrocos.

A Selecção africana vai aumentar rapidamente a vantagem aos 23 minutos com um tento de Youssef En-Nesyri, avançado do Sevilha.

Os canadianos vão reduzir o marcador aos 40 minutos com um tento na própria baliza do marroquino Nayef Aguerd, defesa do West Ham.

Na segunda parte pouco ou nada aconteceu. Marrocos venceu por 2-1 o Canadá e terminou no primeiro lugar no Grupo F com sete pontos.

36 anos depois, a Selecção Marroquina apurou-se novamente para os oitavos-de-final do Mundial-2022.

No segundo lugar na tabela classificativa ficou a Croácia com cinco pontos, à frente da Bélgica com quatro e do Canadá que não pontuou.

Youssef En-Nesyri, avançado do Sevilha, apontou o segundo tento marroquino frente ao Canadá. © AP - Natacha Pisarenko

Croácia assegurou empate e apuramento

Os croatas empataram sem golos frente à Bélgica num jogo a contar para o Grupo F do Campeonato do Mundo de futebol.

No Estádio Ahmed bin Ali Stadium em Al-Rayyan, a Croácia precisava apenas de um empate para assegurar o apuramento para os oitavos-de-final.

A Bélgica, que tinha de vencer, não foi muito perigosa na primeira parte. Durante a segunda parte os belgas tiveram várias oportunidades, mas o avançado Romelu Lukaku, atleta do Inter de Milão, não conseguiu marcar.

A Bélgica, que terminou no 3° lugar em 2018 na Rússia, foi eliminada, acabando no terceiro lugar no Grupo F.

Quanto aos croatas, finalistas em 2018, alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final.

Nos oitavos, a Croácia vai defrontar o Japão, enquanto Marrocos vai medir forças com a Espanha.

Thibaut Courtois, guarda-redes belga. © REUTERS - STEPHANE MAHE

