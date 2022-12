Mundial-2022: Brasil e Suíça nos oitavos-de-final

Futebol

Dani Alves (esquerda), defesa brasileiro, e Eric Maxim Choupo-Moting (direita), avançado camaronês, defrontaram-se na derradeira jornada do Grupo G do Mundial-2022.

O Brasil e a Suíça alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

O Brasil já estava apurado para os oitavos e o resultado do encontro frente aos camaroneses pouco importava. No entanto, ainda não era conhecida a nação que ia acompanhar os brasileiros.

Brasil no primeiro lugar

No Estádio Lusail Iconic em Lusail, o estádio da final, a selecção brasileira entrou em campo com várias alterações no onze inicial visto que os brasileiros já estavam apurados para os oitavos.

Quanto aos camaroneses tinham de vencer para chegar à próxima fase do Campeonato do Mundo.

A primeira parte decorreu num ritmo lento e não houve muitas oportunidades de golo tanto para os Camarões como para o Brasil.

No intervalo o empate permanecia sem golos.

Durante a maior parte da segunda parte pouco ou nada mudou. De notar que Tite, o seleccionador brasileiro, aproveitou este último jogo para continuar a dar minutos aos menos utilizados, aliás o treinador do Brasil já utilizou 25 (!) dos 26 jogadores que convocou para o Mundial.

O único jogador que ainda não disputou um minuto no Campeonato do Mundo é o terceiro guarda-redes, Weverton, guarda-redes do Flamengo.

O encontro não terminou com um empate sem golos, visto que nos últimos minutos, aos 90+2 minutos, Vincent Aboubakar, avançado do Al Nassr, que já passou pelo FC Porto, marcou o único tento na partida.

Vincent Aboubakar foi expulso por acumulação de amarelos visto que tirou a camisola após o golo apontado, e como era o segundo amarelo neste encontro foi expulso.

Os camaroneses venceram por 1-0 o Brasil na terceira e derradeira jornada do Grupo G do Campeonato do Mundo.

De referir ainda que Dani Alves se tornou no jogador mais velho a representar o Brasil em Campeonatos do Mundo com 39 anos, 6 meses e 27 dias.

O Brasil terminou no primeiro lugar com seis pontos, à frente da Suíça igualmente com seis, dos Camarões com quatro e da Sérvia com um ponto. Os brasileiros acabaram no primeiro lugar devido a uma melhor diferença de golos +2 contra +1 para os suíços.

Vincent Aboubakar, avançado do Al Nassr, marcou o único tento na partida no triunfo dos Camarões por 1-0 frente ao Brasil. © REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Suíça nos oitavos frente a Portugal

No Estádio 974 em Doha, os suíços precisavam de um empate para alcançar os oitavos, mas o encontro não foi assim tão simples.

Os suíços até vão abrir o marcador com um tento do avançado Xherdan Shaqiri, atleta do Chicago Fire, aos 20 minutos, no entanto os sérvios vão reagir rapidamente e interverter o resultado.

Aos 27 minutos, Aleksandar Mitrovic, avançado do Fulham, empatou o jogo, antes de Dusan Vlahovic, avançado da Juventus, apontar o segundo tento aos 35 minutos.

A vencer por 1-2, a Sérvia estava apurada, mas a Suíça empatou novamente o encontro quase em cima do intervalo, aos 44 minutos, com um tento de Breel Embolo, avançado suíço-camaronês do Mónaco.

No intervalo as duas equipas estavam empatadas a duas bolas.

Breel Embolo, avançado suíço-camaronês do Mónaco. © AFP - ANDREJ ISAKOVIC

Na segunda parte os suíços vão passar definitivamente para a frente no marcador com um golo apontado pelo médio Remo Freuler, jogador que actua no Nottingham Forest, aos 48 minutos.

A Suíça vai gerir a vantagem até ao apito final.

Os suíços venceram por 3-2 a Sérvia e terminaram no segundo lugar na classificação com seis pontos, enquanto os sérvios acabaram no último lugar com um ponto.

Nos oitavos-de-final, a Suíça vai medir forças com Portugal, enquanto o Brasil vai defrontar a Coreia do Sul.

Mundial-2022. © AFP - ANDREJ ISAKOVIC

