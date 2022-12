Mundial-2022: Portugal no primeiro lugar, Coreia do Sul nos oitavos

Futebol

Hwang Hee-Chan (direita), avançado sul-coreano, marcou o segundo tento da Coreia do Sul no triunfo por 2-1 frente a Portugal.

Portugal e a Coreia do Sul apuraram-se para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Portugal já apurado, apenas um lugar estava disponível para os oitavos-de-final e três selecções - Coreia do Sul, Gana e Brasil - ainda podiam alcançar o apuramento.

Selecção das Quinas no primeiro lugar

A Selecção Portuguesa entrou em campo com seis substituições, com Diogo Dalot, António Silva, Vitinha, Matheus Nunes, Ricardo Horta e João Mário, todos no onze inicial.

No Estádio Education City em Al Rayyan, Portugal entrou melhor e até abriu o marcador aos 5 minutos com um tento de Ricardo Horta, avançado do Sporting de Braga, após um cruzamento do defesa Diogo Dalot, atleta do AC Milan.

Ricardo Horta é o primeiro jogador do Sporting de Braga a marcar em Mundiais.

A Selecção das Quinas estava por cima, mas a Coreia do Sul, comandada pelo português Paulo Bento, vai conseguir marcar dois tentos: o primeiro de Cho Gue-Sung foi invalidado aos 17 minutos, mas o segundo de Young-Gwon Kim aos 27 minutos foi validado.

Os sul-coreanos empataram e vão continuar à procura do segundo golo, mas não vão marcar mais nesta primeira parte. Recorde-se que a Coreia do Sul tem de vencer para alcançar o apuramento para os oitavos.

Na segunda parte, e com várias substituições realizadas, o jogo baixou de nível. Os sul-coreanos dominaram visto que tinham de vencer, e conseguiram chegar ao segundo golo com um tento aos 90+1 minutos do avançado Hwang Hee-Chan, atleta do Wolverhampton.

A Coreia do Sul venceu por 2-1 Portugal na terceira e derradeira jornada no Grupo H.

A Selecção das Quinas terminou no primeiro lugar com seis pontos, à frente dos sul-coreanos e do Uruguai com quatro, no entanto a Coreia do Sul ficou no segundo lugar devido ao maior número de golos apontados. As duas selecções tinham a mesma diferença de golos (0), mas em termos de golos apontados, os sul-coreanos marcaram quatro enquanto os uruguaios apenas dois. No quarto e último posto ficou o Gana com três pontos.

Ricardo Horta, avançado do Sporting de Braga, apontou o único golo de Portugal na derrota por 1-2 frente à Coreia do Sul. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Uruguai venceu... mas foi eliminado

A ‘maldição’ prossegue para os ganeses. Em 2010, na África do Sul, as duas nações defrontaram-se nos quartos-de-final. O jogo terminou com um empate a uma bola, e no prolongamento os ganeses tiveram uma grande penalidade a favor após o avançado Luis Suárez ter defendido com as mãos na área para evitar o golo do país africano.

Asamoah Gyan falhou essa grande penalidade e na marcação das grandes penalidades, o Uruguai apurou-se vencendo por 4-2.

Em 2022, o Gana, no Estádio Al Janoub em Al-Wakrah, teve novamente uma grande penalidade a favor, após uma falta do guarda-redes Sergio Rochet sobre o médio ganês Mohammed Kudus.

André Ayew, como Asamoah Gyan, falhou a grande penalidade com uma defesa de Sergio Rochet.

Para os ganeses, que têm pelo menos de empatar para assegurar o apuramento para os oitavos, a situação vai drasticamente piorar: o médio De Arrascaeta, atleta uruguaio que actua no Flamengo, vai apontar dois golos aos 26 e aos 31 minutos.

No intervalo os uruguaios venciam por 2-0.

Durante a segunda parte, e com as saídas dos irmãos Ayew - Jordan e André -, os ganeses tentaram chegar ao empate, mas raramente foram perigosos, não havendo grandes oportunidades de golo.

O Uruguai venceu por 2-0 o Gana, mas não alcançou o apuramento para os oitavos visto que a Coreia do Sul derrotou a Selecção Portuguesa.

O médio De Arrascaeta, atleta uruguaio que actua no Flamengo, apontou os dois golos no triunfo do Uruguai frente ao Gana por 2-0. © REUTERS - JOHN SIBLEY

