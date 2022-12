Mundial 2022 terminou para os Camarões e o Gana

Mundial 2022

Adeptos do Gana no Mundial 2022.

Marrocos e Senegal são as duas as selecções africanas presentes nos oitavos-de-final do Mundial 2022. De fora ficaram os Camarões e o Gana.

O Mundial do Qatar acabou para os camaroneses, os Leões Indomáveis ​​venceram, esta sexta-feira, por 1-0 o Brasil, no último encontro da fase de grupos. Um encontro que tomou forma no minuto 92 com o golo de Vincent Aboubakar, mas o golo não foi suficiente para chegar aos oitavos-de-final. Ao mesmo tempo, a Suíça venceu a Sérvia por 3-2. Os Camarões com quatro pontos ficam no terceiro lugar no grupo, atrás do Brasil e Suíça que somaram 6 pontos.

"Ganhámos o encontro e ninguém nos tira isso. Esperávamos passar para os oitavos de final, mas não conseguimos. Não vamos desconsiderar o que fizemos porque saímos vitoriosos deste encontro e poderíamos ter ganho nos outros encontros, mas aceitamos o que aconteceu. O próximo desafio é o CAN, que decorre para o ano e vamos tentar obter melhores resultados para ganhar o Campeonato Africano das Nações", explicou o defesa camaronês, Jérôme Ngom.

Defesa camaronês, Jérôme Ngom

O Gana perdeu com o Uruguai por 2-0 e foi afastado da competição, devido à vitória da Coreia do Sul por 2-1 perante Portugal, que já estava apurado. O encontro poderia ter sido diferente para a selecção do Gana, caso André Ayew não tivesse falhado um penálti, no início do jogo.

"Por vezes o futebol é magnífico e por vezes é cruel e neste encontro mostrou-se cruel. Não há nada a dizer, qualquer pessoa pode falhar um pénalti porque faz parte. É preciso felicitar o guarda-redes que foi excelente. Criámos várias situações em que poderíamos ter marcado, mas também poderíamos ter sido melhores na defesa", explicou o seleccionador do Gana. "Não é possível dar tantas oportunidades a avançados 'de classe mundial'. A nossa equipa é jovem e aprendemos muito e estou certo que esta selecção tem um futuro promissor", acredita o treinador dos Black Stars, Otto Addo.

Treinador do Gana, Otto Addo

