Mundial-2022: Argentina nos quartos com golo de Lionel Messi

Futebol

A Selecção Argentina apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Os argentinos derrotaram os australianos por 2-1.

No Estádio Ahmed bin Ali em Al-Rayyan, a Argentina, que terminou no primeiro lugar no Grupo C com seis pontos, entrou melhor frente à Austrália, que acabou no segundo lugar no Grupo D também com seis pontos.

Os argentinos dominaram até abrir o marcador aos 35 minutos com um tento da estrela argentina, Lionel Messi, com um remate de pé esquerdo na área, colocando a bola no fundo das redes do guarda-redes Mathew Ryan, atleta do Copenhaga.

De notar que Lionel Messi, avançado do Paris Saint-Germain, estreou-se a marcar em jogos a eliminar num Mundial, visto que oito dos nove golos marcados tinham sido apontados em fases de grupos.

No intervalo os argentinos venciam por 1-0.

Na segunda parte a ‘Albiceleste’ vai aproveitar um erro de Mathew Ryan para apontar um segundo tento. O guarda-redes australiano perdeu a bola para Julián Álvarez, avançado do Manchester City, que apenas teve de empurrar a bola para o fundo da baliza.

A vencer por 2-0, os argentinos pensavam que o resultado estava fixado.

No entanto, os australianos vão reagir e vão marcar aos 77 minutos de jogo. Craig Goodwin, avançado do Adelaide United, rematou forte de pé esquerdo, à entrada da área, e a bola foi desviada por Enzo Fernández, médio do SL Benfica, que enganou por completo o guarda-redes Emiliano Martínez.

Os últimos minutos vão ser complicados para os argentinos que vão resistir à pressão dos ‘Socceroos’.

A Argentina, no primeiro confronto em jogos oficiais num Mundial, derrotou a Austrália por 2-1 e apurou-se para os quartos-de-final onde vai agora defrontar os Países Baixos.

Os australianos foram eliminados, eles que na fase de grupos perderam por 1-4 frente à França, mas venceram por 1-0 a Tunísia e também por 1-0 a Dinamarca.

Lionel Messi (centro), estrela da Selecção Argentina. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

