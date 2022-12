Mundial-2022: Kylian Mbappé leva Giroud a recorde e França aos quartos

Futebol

Kylian Mbappé, avançado francês do Paris Saint-Germain, apontou dois tentos no triunfo por 3-1 da França frente à Polónia.

A Selecção Francesa apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Os franceses derrotaram a Polónia por 3-1.

A França, que terminou no primeiro lugar no Grupo D com seis pontos, defrontou a Polónia, que acabou no segundo posto no Grupo C, no Estádio Al Thumama em Doha.

Desde o primeiro minuto, os franceses dominaram os polacos, procurando chegar ao primeiro tento, no entanto as primeiras oportunidades foram sem sucesso.

Com as oportunidades falhadas pela França, os polacos cresceram no jogo e acabaram por ser perigosos mas não marcar.

Quem acabou por abrir o marcador foi o avançado francês Olivier Giroud, atleta do AC Milan, que deu o melhor seguimento à assistência de Kylian Mbappé aos 44 minutos.

De notar que Olivier Giroud é agora o futebolista francês com mais golos pela selecção gaulesa com 52 tentos apontados.

No intervalo a França vencia por 1-0.

A segunda parte foi quase igual. O que mudou é que Kylian Mbappé passou a ser o goleador da equipa.

Aos 74 minutos e aos 90+1 minutos, o avançado do Paris Saint-Germain não deu qualquer hipóteses à defesa polaca e apontou dois tentos, acabando com a esperança dos jogadores polacos em continuar em prova.

A vencer por 3-0, os franceses vão conceder uma grande penalidade após uma mão na bola do defesa Dayot Upamecano, atleta francês com origens guineenses do Bayern Munique.

Robert Lewandowski, avançado polaco do FC Barcelona, não falhou a grande penalidade e apontou o único tento de honra da Polónia.

A França venceu por 3-1 a Polónia e apurou-se para os quartos-de-final do Mundial-2022.

Na próxima fase da prova os franceses vão defrontar o vencedor do encontro entre a Inglaterra e o Senegal, um das duas selecções africanas que conseguiram atingir os oitavos-de-final.

Kylian Mbappé (esquerda) e Olivier Giroud (direita), ambos avançados da Selecção Francesa. © REUTERS - LEE SMITH

