Futebol

Denzel Dumfries, defesa do Inter de Milão, apontou um tento e duas assistências no triunfo por 3-1 dos Países Baixos frente aos Estados Unidos.

A Selecção Holandesa apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Os holandeses derrotaram os norte-americanos por 3-1.

No Estádio Khalifa International em Doha, os Países Baixos, que terminou no primeiro lugar no Grupo A com sete pontos, não foram surpreendidos pelos Estados Unidos, que acabou no segundo lugar no Grupo B também com cinco pontos.

Os holandeses abriram rapidamente o marcador aos 10 minutos com um tento apontado do avançado Memphis Depay, atleta do FC Barcelona, após uma assistência de Denzel Dumfries, defesa do Inter de Milão.

Os norte-americanos vão reagir e vão ter as melhores oportunidades de golo. No entanto quem não marca, sofre. Os holandeses vão ser mais eficazes.

Aos 45+1 minutos, Daley Blind, defesa do Ajax, rematou para o fundo da baliza, após uma nova assistência de Denzel Dumfries, defesa de 26 anos.

No intervalo os holandeses venciam por 2-0.

A segunda parte vai ser igual à primeira, mas desta vez os norte-americanos vão marcar um tento aos 76 minutos da autoria de Haji Wright, avançado do Antalyaspor. Os Estados Unidos reduziram o marcador, mas por pouco tempo.

Aos 80 minutos, após duas assistências, Denzel Dumfries, defesa de 26 anos do Inter de Milão, apontou o terceiro tento dos Países Baixos.

Os holandeses, no primeiro confronto em jogos oficiais num Mundial, derrotaram os norte-americanos por 3-1 e apuraram-se para os quartos-de-final onde vão agora defrontar os argentinos.

Os norte-americanos foram eliminados, eles que na fase de grupos venceram o Irão por 1-0, empataram sem golos frente à Inglaterra e também empataram a uma bola frente ao País de Gales.

Denzel Dumfries, defesa holandês de 26 anos do Inter de Milão. © REUTERS - JOHN SIBLEY

