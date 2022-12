Países da OPEP e seus aliados mantêm a redução de 2 milhões de barris por dia

Energia

Reunidos hoje numa curta videoconferência, os países produtores de petróleo decidiram manter os seus níveis de produção num clima de grande incerteza, em vésperas do início da aplicação de novas sanções contra o petróleo russo.

Os representantes dos 13 países membros da OPEP estiveram reunidos à distância com os seus dez aliados encabeçados por Moscovo e decidiram manter até ao final do ano a linha escolhida em Outubro, altura em que se optou por uma redução de 2 milhões de barris por dia sobre um total de produção que se estima a cerca de 29 milhões.

Esta redução que corresponde ao objectivo de manter o preço do ouro negro a um nível que actualmente se situa entre 80 e 85 Dólares, bem longe dos 130 Dólares que atingiu em Março nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia, é encarada pelo cartel como "a conduta a adoptar para estabilizar os mercados".

Esta decisão que surge numa altura em que o G7, a Austrália e a União Europeia acabam de decidir aplicar nos próximos dias novas sanções à Rússia que passam pela limitação do preço de compra do barril de petróleo russo a 60 Dólares, acontece igualmente numa altura em que a situação do primeiro importador de petróleo do mundo, a China, continua a suscitar todas as atenções e cuidados, apesar do alívio de algumas restrições sanitárias em elo com a pandemia.

O status quo é por conseguinte -e para já- a estratégia dos países produtores de petróleo que fixaram o seu próximo encontro para o dia 4 de Junho de 2023, sendo que não descartam organizar novos encontros "em qualquer momento" no intuito de tomar "medidas suplementares imediatas" caso seja necessário.

