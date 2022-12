China: abrandamento de medidas sanitárias contra a Covid-19

China

Na China há lojas que voltam a abrir e menos exigências quanto a testes de rastreio para a Covid-19 em várias cidades, como Pequim e Xangai. E isto uma semana após as manifestações denunciando a fúria da população devido aos muito rigorosos confinamentos.

Em Pequim os habitantes puderam hoje voltar a deslocar-se em transportes públicos sem ter que apresentar um teste PCR negativo de menos de 48 horas e as lojas, essas, voltaram de novo a abrir já no fim de semana.

Em Xangai a partir de amanhã muitos locais públicos voltam a abrir, com excepção de hospitais, centros de saúde, escolas, restaurantes, bares e centros de dia. Esta é uma grande cidade que, na primavera passada, tinha vivido um longo confinamento, recorde-se.

A capital económica, de 25 milhões de habitantes, que tinha já anunciado o levantamento da obrigação de apresentar um teste PRC negativo para aceder aos parques e locais turísticos.

No entanto a apresentação de um certificado de saúde continua a ser obrigatória em múltiplos locais na China e as deslocações entre regiões continuam a ser muito difíceis, com os viajantes a poderem ficar bloqueados no seu local de férias em caso de novo foco da epidemia.

A política "Zero Covid", em vigor há praticamente 3 anos, revolucionou o dia-a-dia dos chineses.

Há uma semana a ira saiu às ruas com manifestações em dezenas de cidades, um movimento de dimensão inédita desde os protestos pró democracia de 1989.

