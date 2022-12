Mundial-2022: Brasil nos quartos após derrotar a Coreia do Sul

Futebol

A Selecção Brasileira apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar.

A Selecção Brasileira apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar. Os brasileiros venceram a Coreia do Sul por 4-1.

Publicidade Continuar a ler

O Brasil, que terminou no primeiro lugar no Grupo G, defrontou a Coreia do Sul, que acabou no segundo lugar no Grupo H, no Estádio 974 em Doha.

O jogo acabou por ser em sentido único durante os primeiros 45 minutos. Aliás os brasileiros abriram rapidamente o marcador aos 7 minutos com um tento de Vinícius Júnior, avançado do Real Madrid.

A vencer por 1-0, o Brasil vai aumentar a vantagem para 2-0 com um golo de grande penalidade de Neymar, avançado do Paris Saint-Germain. Primeiro golo de Neymar na prova. De referir que a grande penalidade foi obtida por Richarlison após ter sofrido uma falta do médio sul-coreano Jung Woo-young.

A Selecção ‘Canarinha’ estava imparável e aos 29 minutos desta vez foi Richarlison que marcou o terceiro tento brasileiro, o terceiro golo para o avançado do Tottenham na prova.

Apenas 7 minutos depois, o Brasil conseguiu marcar um quarto golo da autoria de Lucas Paquetá, médio do West Ham.

No intervalo a Selecção Brasileira vencia por 4-0 e nada parecia poder parar esta equipa.

Durante a segunda parte, os brasileiros baixaram o ritmo e o seleccionador Tite realizou várias substituições.

Isto teve por resultado relançar os sul-coreanos, comandados pelo português Paulo Bento, que conseguiram marcar o tento de honra aos 76 minutos da autoria de Paik Seung-ho, médio do Jeonbuk Motors.

De notar que Tite utilizou todos os jogadores convocados do Brasil, visto que aos 80 minutos, o terceiro guarda-redes Weverton, atleta do atleta do Palmeiras, substituiu o guarda-redes titular Alisson Becker, futebolista do Liverpool.

O Brasil venceu por 4-1 a Coreia do Sul e vai agora defrontar a Croácia nos quartos-de-final do Mundial-2022.

Os sul-coreanos foram eliminados, eles que venceram Portugal por 2-1 na fase de grupos, perderam frente ao Gana por 2-3 e empataram sem golos perante o Uruguai.

De referir que o Campeonato do Mundo de futebol decorre em território qatari até 18 de Dezembro.

Os sul-coreanos foram eliminados do Mundial-2022. © REUTERS - CARL RECINE

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro