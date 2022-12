Mundial-2022: Croácia eliminou surpresa Japão nas grandes penalidades

Futebol

A Croácia eliminou o Japão nas grandes penalidades nos oitavos-de-final do Mundial-2022 que decorre no Qatar.

A Selecção Croata apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Os croatas venceram o Japão por 3-1 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

A Croácia, que terminou no segundo lugar no Grupo F, mediu forças com o Japão, que acabou na primeira posição no Grupo E, no Estádio Al Janoub em Al-Wakrah.

Por uma vez o encontro até começou melhor para os japoneses que acumularam as melhores oportunidades durante a primeira parte.

Recorde-se que nos triunfos por 2-1 frente à Espanha e à Alemanha, os nipónicos estavam a perder no fim dos primeiros 45 minutos.

Desta vez vai ser o contrário. O Japão vencia por 1-0 no intervalo após o golo aos 43 minutos do avançado Daizen Maeda, atleta do Celtic na Escócia que já passou pelo Marítimo em Portugal.

A segunda parte acabou por ser favorável aos croatas, vice-campeões do Mundo em 2018 na Rússia.

E o empate chegou rapidamente. Aos 55 minutos de jogo, Ivan Perisic, avançado do Tottenham, cabeceou para o fundo da baliza de Shuichi Gonda, após um cruzamento de Dejan Lovren, defesa do Zenit que passou pelo Lyon em França.

O empate permaneceu até ao fim dos 90 minutos e do prolongamento visto que o ritmo e o nível do jogo baixaram muito, sendo que as várias substituições não trouxeram a frescura desejada dentro das quatro linhas.

Na marcação das grandes penalidades, os japoneses tremeram e falharam três dos quatro penáltis apontados, enquanto os croatas marcaram três dos quatro.

Os nipónicos foram eliminados da prova, eles que na fase de grupos venceram a Espanha e a Alemanha por 2-1 e perderam por 0-1 frente à Costa Rica.

No que diz respeito aos croatas vão defrontar o vencedor do encontro entre o Brasil e a Coreia do Sul.

Os japoneses foram eliminados do Mundial-2022. © REUTERS - LEE SMITH

