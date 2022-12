Mundial-2022: Os ‘três leões’ derrotaram os leões senegaleses e apuraram-se para os quartos

Futebol

A Selecção Inglesa apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Os ingleses venceram por 3-0 o Senegal.

A Inglaterra, que terminou no primeiro lugar no Grupo B com sete pontos, defrontou o Senegal, que acabou no segundo lugar no Grupo A, no Estádio Al Bayt em Al-Khor.

A história entre leões acabou por ser favorável aos ingleses que venceram por 3-0 os senegaleses. Recorde-se que a Inglaterra é conhecida como a selecção dos ‘Três Leões’ - ‘The Three Lions’ -, enquanto o Senegal é conhecido como a nação dos 'Leões da Teranga’ - ‘Les Lions de la Teranga’.

O encontro até foi equilibrado nos primeiros minutos e o Senegal até esteve mais perto de marcar com oportunidades para Boulaye Dia e Ismaila Sarr.

Os senegaleses, sem a estrela Sadio Mané desde o início da prova, não vão marcar e vão acabar por sofrer golos ainda na primeira parte.

Aos 39 minutos, Jordan Henderson, médio do Liverpool, abriu o marcador após uma assistência de Jude Bellingham. Um primeiro tento que atraiu um segundo.

Aos 45+3 minutos, foi a vez de Harry Kane, capitão inglês e jogador do Tottenham, de apontar o seu primeiro golo na prova, o segundo para os ingleses, dando o melhor seguimento à assistência de Phil Foden.

No intervalo a Inglaterra vencia por 2-0.

Os senegaleses não tinham tempo de respirar visto que a pressão inglesa era enorme e o terceiro golo chegou rapidamente na segunda parte.

Aos 57 minutos, Bukayo Saka, avançado do Arsenal, apontou o terceiro tento dos ingleses. Um golo que acabou por fixar o resultado final em 3-0 para a Inglaterra frente ao Senegal.

Os senegalês foram eliminados da prova, eles que na fase de grupos venceram dois jogos - por 3-1 frente ao Qatar e por 2-1 perante o Equador - e perderam um encontro por 0-2 frente aos Países Baixos.

O continente africano é apenas representado por uma nação agora nestes oitavos-de-final, Marrocos, que defronta a Espanha na terça-feira 6 de Dezembro.

No que diz respeito à Inglaterra mede forças com a França no sábado 10 de Dezembro nos quartos-de-final do Mundial-2022 que decorre no Qatar.

O Senegal foi eliminado nos oitavos-de-final do Mundial-2022. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

