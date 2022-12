Mundial-2022: Marrocos apurou-se pela primeira vez na história para os quartos

Futebol

A Selecção Marroquina apurou-se pela primeira vez na história para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Marrocos eliminou a Espanha por 3-0 na marcação das grandes penalidades.

Marrocos, que terminou no primeiro lugar no Grupo F com sete pontos, defrontou a Espanha, que acabou no segundo lugar no Grupo E com quatros pontos, no Estádio Education City em Al Rayyan.

Os espanhóis, como é habitual, vão tomar conta do jogo e da bola, no entanto essa dominação vai ser totalmente estéril na primeira parte.

Aliás as melhores oportunidades vão ser para os marroquinos com remates de Noussair Mazraoui, lateral esquerdo do Bayern Munique, e de Nayef Aguerd, central do West Ham.

No intervalo o empate permanecia sem golos entre as duas equipas.

A segunda parte acabou por ser idêntica à primeira. A Espanha continuou a ter a posse de bola, e desta vez até teve algumas oportunidades, mas nada de concreto.

Rapidamente o jogo dirigiu-se para o prolongamento e 30 minutos suplementares.

Os espanhóis tiveram novamente oportunidades de golo, mas a mais interessante foi a de Walid Cheddira, avançado marroquino do Bari, que ficou cara a cara frente ao guarda-redes Unai Simón, atleta espanhol do Athletic Bilbao, mas acabou por ser o espanhol a vencer o duelo.

Após o prolongamento, as duas equipas foram para as grandes penalidades. Nesse exercício, os espanhóis vão falhar completamente: não vão marcar nenhuma grande penalidade com um poste e duas defesas do guarda-redes Yassine Bono, atleta do Sevilla.

Sergio Busquets, Carlos Soler e Pablo Sarabia falharam as grandes penalidades, enquanto Marrocos vai apontar três das quatro grandes penalidades.

Marrocos venceu por 3-0 a Espanha na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

A Selecção Espanhola foi eliminada, ela que venceu por 7-0 frente à Costa Rica, empatou a uma bola perante a Alemanha e perdeu frente ao Japão na fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol.

Nos quartos-de-final, a Selecção Marroquina, que chega pela primeira vez nesta fase dum Mundial, vai medir forças com o vencedor do encontro entre Portugal e a Suíça.

Yassine Bono, guarda-redes marroquino do Sevilla, foi o grande protagonista do jogo frente à Espanha, defendendo três grandes penalidades. © REUTERS - FABRIZIO BENSCH

