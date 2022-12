Mundial-2022: Portugal esmagou a Suíça por 6-1 e apurou-se para os quartos

Futebol

A Selecção Portuguesa apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Os portugueses venceram por 6-1 a Suíça.

Portugal, que terminou no primeiro lugar no Grupo H com seis pontos, defrontou a Suíça, que acabou no segundo lugar no Grupo G com seis pontos, no Estádio Lusail Iconic em Lusail.

A Selecção Portuguesa entrou dentro das quatro linhas sem Cristiano Ronaldo no onze inicial, uma aposta do seleccionador português Fernando Santos.

No lugar do capital português entrou Gonçalo Ramos para o onze inicial, o avançado do SL Benfica.

E a aposta vai ser acertada para Fernando Santos visto que Gonçalo Ramos abriu o marcador aos 17 minutos com um remate imparável pé esquerdo.

Gonçalo Ramos (centro), avançado português do SL Benfica. © REUTERS - CARL RECINE

A vencer por 1-0, os portugueses vão continuar a pressionar até apontar um segundo tento por Pepe, defesa do FC Porto, que cabeceou para o fundo da baliza de Yann Sommer aos 33 minutos.

No intervalo Portugal vencia por 2-0.

A Selecção das Quinas vai continuar no mesmo ritmo na segunda parte. Aos 51 minutos, Gonçalo Ramos vai marcar um segundo tento individual, dando o melhor seguimento ao cruzamento de Diogo Dalot, defesa do Manchester United, e rematando por baixo das pernas de Yann Sommer, guarda-redes do Borussia Mönchengladbach.

Quatro minutos depois, vai ser a vez de Raphaël Guerreiro, defesa do Borussia Dortmund, rematar para o fundo da baliza dos suíços, após uma assistência de Gonçalo Ramos.

Pepe (esquerda), defesa português do FC Porto. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

A vencer por 4-0, a Selecção Portuguesa vai sofrer um tento. Os suíços, após um canto de Xherdan Shaqiri, vão reduzir o marcador com um golo de Manuel Akanji, defesa do Manchester City.

No entanto, os portugueses vão reagir e Gonçalo Ramos vai entrar na história. No seu primeiro jogo como titular, no seu primeiro Mundial, o avançado do SL Benfica vai apontar um terceiro tento aos 67 minutos, o primeiro ‘hat-trick’ deste Mundial-2022 no Qatar.

De notar que Gonçalo Ramos junta-se a Eusébio, Pauleta e… Cristiano Ronaldo no lote de jogadores que marcaram pelo menos três golos num só jogo num Mundial com a camisola de Portugal.

Aos 73 minutos, Cristiano Ronaldo entrou em campo, cumprindo assim a sua 195ª internacionalização, substituindo João Félix, avançado do Atlético Madrid.

Aliás Cristiano Ronaldo marcou um golo aos 84 minutos, mas o golo foi invalidado devido a um fora-de-jogo.

O resultado ficou fixado aos 90+2 minutos com um tento de Rafael Leão, avançado português do AC Milan.

Os portugueses venceram por 6-1 a Suíça. © REUTERS - PAUL CHILDS

Portugal venceu por 6-1 a Suíça e apurou-se para o Campeonato do Mundo que decorre no Qatar.

A Selecção Suíça foi eliminada, ela que venceu os Camarões por 1-0 e a Sérvia por 3-2, e perdeu por 0-1 frente ao Brasil.

Nos quartos-de-final, a Selecção das Quinas vai medir forças com Marrocos a 10 de Novembro de 2022.

Portugal apurou-se para os quartos-de-final do Mundial-2022. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

