Estados Unidos

Democratas vencem na Geórgia e consolidam maioria no Senado

O democrata Raphael Warnock venceu a segunda volta das eleições intercalares norte-americanas no Estado da Geórgia e consolidou uma estreita maioria do partido no Senado. AP - John Bazemore

Texto por: RFI 1 min

O democrata Raphael Warnock venceu esta terça-feira, 6 de Dezembro, a segunda volta das eleições intercalares norte-americanas no Estado da Geórgia, consolidando uma estreita maioria do partido no Senado.