Dina Boluarte é a nova Presidente do Peru

Peru

Dina Boluarte tomou posse esta quarta-feira, 8 Dezembro, como nova Presidente do Peru, depois do chefe de Estado Pedro Castillo ter sido acusado de encenar um golpe de Estado.

Dina Boluarte tomou posse esta quarta-feira, 8 Dezembro, como nova Presidente do Peru, depois do chefe de Estado Pedro Castillo ter sido detido, acusado de encenar um golpe de Estado.

Publicidade Continuar a ler

O Parlamento do Peru aprovou a moção de censura contra o Presidente do país por "incapacidade moral", com 101 dos 130 votos a favor.

A decisão foi tomada depois de Pedro Castillo, alvo de um terceiro processo de destituição, ter ordenado a dissolução temporária do Congresso e a constituição de um Governo de emergência nacional, mas a manobra não teve sucesso e Castillo foi detido.

Segundo o relatório policial, Pedro Castillo dirigia-se à embaixada do México quando foi detido, tendo sido depois transferido para a prisão de Barbadillo, nos arredores da capital, após passar várias horas com a família e o ex-primeiro-ministro Aníbal Torres, na sede da polícia em Lima.

Dina Boluarte, que ocupava o cargo de vice-Presidente, foi empossada como a nova chefe de Estado do Peru, a primeira mulher a assumir o cargo no país.

Aos 60 anos, a advogada de esquerda, assegurou que entre os seus compromissos estará "a defesa" da soberania nacional e "cumprir e fazer cumprir" a Constituição e as leis do seu país.

Centenas de peruanos saíram às ruas de Lima para celebrar a decisão do parlamento de destituir Pedro Castillo.

O Presidente deposto tinha sido acusado, em Outubro, pela Procuradoria-Geral de ser responsável de uma organização criminosa no Ministério dos Transportes e de ter cometido crimes de corrupção. Acusações rejeitadas por Castillo que, na altura, disse estar a ser vítima de “perseguição política”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro