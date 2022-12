Mau tempo e inundações em Portugal provocam um morto e 27 desalojados

Portugal

Vários estabelecimentos comerciais na zona de Algés, nas imediações de Lisboa, encontram-se alagados e com muita lama, após as inundações da última noite, 8 de Dezembro de 2022.

O mau tempo registado em Portugal e em particular na capital e imediações na noite de quarta para esta quinta-feira provocou um morto em Oeiras, na grande Lisboa, e segundo a protecção civil quase 2 mil ocorrências, na sua maioria inundações nas vias urbanas e nas habitações. De acordo com as autoridades portuguesas, este episódio excepcional de chuvas provocou 27 desalojados – nove em Odivelas, seis na Amadora e 12 em Loures – que foram provisoriamente instalados em zonas de apoio.

Ao fazer um balanço hoje das consequências das intempéries, o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, começou por referir que não há vítimas a lamentar na capital, mas indicou que se registaram “muitos danos materiais”.

“Há muito tempo que Lisboa não tinha um alerta vermelho, aliás penso que desde 2014 (…), e portanto há muitos danos materiais. Felizmente no município de Lisboa não temos danos em termos de vida humana a considerar. As pessoas foram ajudadas, houve situações aflitivas, mas conseguimos resolver. Como sabemos, do lado de Oeiras, em Algés, temos a lamentar uma pessoa que faleceu, mas aqui no município de Lisboa. Temos sobretudo muitos danos materiais”, disse Carlos Moedas.

Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, em declarações recolhidas pela agência Lusa

Face à previsão de uma continuação do mau tempo para as próximas horas, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, fez hoje um "pedido de responsabilidade” à população, no sentido de seguir as recomendações feitas pelas autoridades no sentido de os habitantes do país e em particular das zonas mais afectadas pelas intempéries, nos distritos de Lisboa e Setúbal, se manterem o mais possível em casa.

