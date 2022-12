Rússia e os EUA trocam prisioneiros

Rússia

A Rússia aceitou libertar a basquetebolista americana Brittney Griner, detida por posse e trafico de droga, em troca do negociador de armas Viktor Bout.

A Rússia aceitou libertar esta quinta-feira, 8 de Dezembro, a basquetebolista americana Brittney Griner, detida por posse e tráfico de droga, em troca do negociador de armas russo, Viktor Bout.

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo chefe de Estado norte-americano. Joe Biden escreveu “Ela está em segurança e encontra-se num avião a caminho de casa”, sublinhando que falou ao telefone com Brittney Griner.

Por seu lado, o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros precisou que a basquetebolista americana foi libertada, no quadro de uma troca de prisioneiros, depois de Washington ter aceitado libertar o negociador de armas russo, Viktor Bout.

Conhecido como o “negociador da morte”, Viktor Bout foi detido na Tailândia, em 2008, e cumpria uma pena de 25 anos nos Estados Unidos.

Britttney Griner, dupla medalha de ouro olímpica, ligada à Associação feminina Nacional de Basquetebol, foi detida no aeroporto de Moscovo, no passado dia 17 de Fevereiro, uma semana antes do início da ofensiva russa na Ucrânia, na posse de cigarros electrónicos que continham óleo de canábis.

A basquetebolista, que sofre de dores crónicas e tem uma autorização médica para a toma de canábis, foi condenada em Agosto a nove anos de prisão pela justiça russa, sob a acusação de posse e tráfico de canábis.

A condenação foi vista como um “assunto político”, num contexto de escalada de tensão entre Moscovo e Washington por causa da guerra na Ucrânia.

