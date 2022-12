Futebol

Mundial-2022: Argentina sofreu mas eliminou os Países Baixos

A Selecção Argentina apurou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. © REUTERS - PAUL CHILDS

Texto por: Marco Martins 2 min

A Selecção Argentina apurou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Os argentinos venceram por 4-3 os Países Baixos na marcação das grandes penalidades.