Mundial-2022: Brasil eliminado pela Croácia

A Selecção Croata apurou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Os croatas venceram o Brasil por 4-2 na marcação das grandes penalidades.

A Croácia, que eliminou nos oitavos o Japão por 3-1 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, defrontou o Brasil, que tinha esmagado a Coreia do Sul por 4-1, no Estádio Education City em Al Rayyan.

A primeira parte foi equilibrada entre as duas equipas que tentaram criar algumas oportunidades de golo, mas sem arriscar realmente nos primeiros 45 minutos.

Durante a segunda parte o Brasil acabou por ser superior, mas não conseguiu marcar nenhum tento, apesar das tentativas de Neymar, Richarlison ou ainda Lucas Paquetá.

O primeiro tento do encontro apenas apareceu durante o prolongamento: Neymar abriu o marcador, driblando o guarda-redes croata, Dominik Livakovic, atleta do Dinamo Zagreb, e atirando para o fundo da baliza aos 105+1 minutos.

Neymar marcou o seu 77º golo, igualando Pelé como melhor marcador de sempre da Selecção brasileira.

Tudo parecia caminhar para um triunfo brasileiro, quando a Croácia decidiu reagir. Aos 117 minutos, a três minutos do fim, num contra-ataque, Mislav Orsic, avançado do Dínamo Zagreb, cruzou para Bruno Bruno Petkovic, ponta de lança também do Dínamo Zagreb, que rematou para o fundo da baliza de Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool.

O jogo terminou com um empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Na marcação das grandes penalidades o herói foi novamente Dominik Livakovic que defendeu o primeiro remate brasileiro de Rodrygo, avançado do Real Madrid. O segundo penálti falhado pelo Brasil foi da autoria de Marquinhos, defesa do Paris Saint-Germain, que enviou a bola sobre o poste de Livakovic.

Quanto aos croatas marcaram as quatro grandes penalidades que apontaram: Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Modric e Mislav Orsic .

O Brasil foi eliminado da prova. Recorde-se que na fase de grupos, os brasileiros venceram a Sérvia por 2-0 e a Suíça por 1-0, e perderam por 0-1 frente aos Camarões. Nos oitavos, a Selecção Canarinha tinha vencido a Coreia do Sul por 4-1.

A Croácia apurou-se para as meias-finais, eliminando o Brasil na marcação das grandes penalidades por 4-2, após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Na próxima fase da prova, os croatas vão defrontar o vencedor do encontro entre os Países Baixos e a Argentina.

Neymar, avançado brasileiro, marcou frente à Croácia. © REUTERS - ANNEGRET HILSE

