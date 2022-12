Estados Unidos dizem que Irão é o maior apoio da Rússia na guerra

Guerra na Ucrânia

O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos da América, John Kirby, considera que o Irão se tornou o maior apoio militar da Rússia e que os dois países estarão alegadamente a preparar uma nova geração de drones em conjunto.

Para John Kirby, os laços entre Irão e a Rússia são uma ameaça para a comunidade internacional. Segundo o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos da América explicou o Irão é agora o maior apoio da Russia na invasão da Ucrânia através da utilização de drones providenciados por Teerão. Estes drones estão na origem da maior parte dos ataques à rede enérgita da Ucrânia, deixando milhões sem energia durante o Inverno rigoroso que já se instalou no país.

No entanto, a colaboração entre Moscovo e Teerão não fica por aí, com a Rússia a desenvolver armas com os seus parceiros iranianos, segundo os norte-americanos. Os dois países estão a criar novos drones "letais" e com os russos a treinarem os iranianos em diferentes áreas militares, A Rússia estará ainda equipar os helicopteros e a defesa aérea iraniana com componentes militares de última geração.

Também o Reino Unido considera que a relação entre estes dois países "ameaça a segurança global", com o secretário de Defesa, James Cleverly, a mencionar "acordos sórdidos" entre estes dois Estados. Segundo os ingleses, em troca de milhares de drones para a guerra na Ucrânia, a Rússia oferece apoio militar técnico ao regime iraniano, aumentando assim o risco da segurança internacional.

Esta cooperação, segundo vários relatórios americanos e britânicos, deve vir a crescer nos próximos meses, já que a Rússia necessita de se reequipar, obtendo mais mísseis balísticos, de forma a continuar a ofensiva contra Kiev.

Na noite de sexta-feira, a Austrália anunciou a imposição de novas sanções contra cidadãos e empresas iranianas envolvidas an repressão dos protestos contra a polícia da moralidade no Irão, assim como sete cidadãos russos. A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, também sancionou financeiramente o Irão e outros cidadãos iranianos devido ao fonrecimento de drones usados contra os ucranianos.

